الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية

جمارك السلوم تضبط
جمارك السلوم تضبط ساعات ذكية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الذكية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 

جاء ذلك بناء على إخبارية مشتركة مقدمة من قسم البحث الجنائي ومحمد حنفي بالأمن الجمركي مفادها اعتزام المدعو "أ . ر . خ" قائد السيارة رقم (ب د ط 9164ــــ ب ي د 8316) تهريب أصناف مخالفة قدومة من ليبيا عبر منفذ السلوم.\

 

وتم تشكيل لجنة من أحمد أنور جميعي وحسن رجب مأمورى الحركة وسعيد عنب مدير إدارة التعريفة تحت إشراف علاء عنتر مدير حركة الوارد قامت بمعاينة السيارة في حضور المتهم فتبين وجود 45 ساعة آيفون حديثه ذكية مخبأه داخل مخازن سرية بالسيارة يصعب الوصول إليها.


وبلغت القيمه للمضبوطات 135 ألف جنية فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 270 ألف جنيه.

 

وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمارك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة برقم 5 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

 

وطلب المتهم التصالح وقام بسداد التعويض الجمركي.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الاتصالات تهريب الجمارك المركزى قانون تعليم ليبيا على استيراد ازمة مركز معا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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