شباب كفر الشيخ تنظم مسابقة التميز الكشفي المحلي

نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، مسابقة التميز الكشفي المحلي للفرق الكشفية ضمن المشروعات التجريبية بالمخيم الكشفي ببيلا بمشاركة الفرق الكشفية من إدارات شباب" بيلا - برج البرلس- دسوق" برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تنافست الفرق الكشفية من بيلا و برج البرلس و سنهور المدينة فى المجالات التالية "فني، ديني، ثقافي، رياضي، أرض، كشفية، عقد وربطات، سمر"، موكداً أن المسابقة أسفرت عن فوز الفرق الكشفية بمركز شباب مدينة بيلا بالمركز الأول لفرق الأشبال والزهرات والكشافة والمرشدات.

وأضاف محروس، أقيمت مسابقة التميز الكشفي المحلي للفرق الكشفية بمخيم بيلا بمتابعة تنفيذية من مديرى الإدارات الفرعية ومشرفى النشاط بالإدارات ومراكز الشباب، كذلك من المنتظر مشاركة الفرق الفائزة من بيلا بالمسابقة القومية على مستوى الجمهورية للتنافس مع الفرق الصاعدة من المحافظات على مستوى الجمهورية.

فيما شارك أبطال شباب محافظة كفر الشيخ الصغار من المعسكر الكشفي السادس المقام بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، في مبادرة "ساعة رياضة 7 الصبح" وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمان عبد الجابر، الدكتور عبادة الجزار،مدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة، عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب.

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة وخلال السنوات الماضية، تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، والاهتمام الكبير الذي توليه الإرادة السياسية بهم، التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية لخدمتهم.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المبادرة الصباحية شهدت مشاركة 14 مركز شباب من مراكز شباب مدينتى “فوة” و"قلين" بمتابعة تنفيذية من الادارة العامة للشباب بإشراف صبحى عبد العزيز مدير الإدارة، وفوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات،