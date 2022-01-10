«شرب الماء بالمقلوب».. علاجات منزلية فعالة ضد الأمراض

يعتمد الكثير على الوصفات القديمة في علاج الأمراض، فعند الشعور بعرض ما، يأتي شخص يدفعك لتجريب وصفة ما كانت تستخدم قديمًا، والغريب في الأمر أنها فعالة ودائمًا ما تنجح.

وتعتبر العلاجات المنزلية، حلول غير مكلفة وخالية من المواد الكيميائية لمختلف المشاكل الصحية، فعادةً ما تحتوي مكونات العلاجات المنزلية على توابل وأعشاب وعناصر أخرى متاحة بسهولة يمكن أن تساعدك على الحصول على العلاج العضوي المثالي دون الحاجة إلى القلق بشأن الآثار الجانبية.

وتختلف العلاجات المنزلية من مجتمع لأخر، حيث تنتقل هذه العلاجات من جيل إلى آخر، فعلى الرغم من أنه ليس سرًا أن هذه العلاجات المنزلية تساعدنا في إيجاد حلول سهلة وبأسعار معقولة لمشاكل مختلفة، إلا أنه غالبًا ما يتم التقليل من شأنها، فهناك أنواع مختلفة من العلاجات المنزلية التي استخدمت قديمًا يرصدها خبراء الطب البديل بموقع " healthy builderz" الطبي.

زيت جوز الهند.. مزيل عرق

الإفراط في التعرق يمكن أن يكون مشكلة مزعجة للكثيرين، بصرف النظر عن الاضطرار إلى التعامل مع الإبط المتعرق، عليك أيضًا التفكير في طرق للحد من الرائحة الكريهة، حيث يمكنك استخدام زيت جوز الهند لمعالجة هذه المشكلة.

كل ما عليك فعله هو وضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند البكر على إبطك وفركه برفق حتى يمتصه الجلد، فقد يحتوي زيت جوز الهند على مادة "اللوريك" التي تساعد على التخلص من البكتيريا المسببة للرائحة والتي تؤدي إلى التخلص من رائحة الجسم الكريهة.

شرب الماء بالمقلوب.. علاج الفواق

يبدو الأمر غريبًا، لكنك ستندهش من مدى فعالية هذا العلاج المنزلي، تحدث الفواق عندما يتهيج العصب المبهم، الذي يمتد من الدماغ وصولًا إلى معدتك، ولعلاج الفواق تحتاج إلى صرف انتباهك عن العصب المبهم عن طريق تشتيت ذهنك.

أحضر كوبًا فارغًا وأملأه بالماء البارد، انحنى بعد ذلك بحيث يكون جسمك عموديًا على الأرض ثم اخفض رأسك، دع شفتيك تلمس الجانب الآخر من الكوب ثم اشرب الماء ببطء.

الزنجبيل.. علاج دوار الموصلات

هل شعرت يومًا بالغثيان أثناء وجودك في حافلة أو طائرة أو قطار سريع الحركة؟ فهو أمر مزعج، ووفقًا للطب اليوناني القديم، يمكن أن يساعد الجنزبيل في العلاج دوار الموصلات.

دقيق الشوفان.. علاج فعال للأكزيما

يحتوي دقيق الشوفان على خصائص مرطبة ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البشرة الجافة والمقشرة، وهذا مفيد جدًا لمن يعانون من الإكزيما، حيث يساعد الشوفان على التخلص من الخلايا الميتة على سطح الجلد.

ولتحضير قناع الشوفان، تحتاجين إلى كوب حليب وكوبين من دقيق الشوفان سريع التحضير، يتم وضع المكونات في وعاء نظيف وتركها في الميكروويف لمدة ثلاثين ثانية إلى دقيقة واحدة، وبعد ذلك يترك يبرد قبل وضعه على بشرتك.

بودرة الأطفال.. لإزالة الدهون من شعرك

إذا كان شعرك رخوًا ودهنيًا، فقد تحتاجين فقط إلى القليل من بودرة الأطفال، حيث يستعيد شعرك ارتدادًا عن طريق امتصاص الزيت الزائد، فإذا لم يتوفر بودرة أطفال ، يمكنك استخدام بودرة التلك.