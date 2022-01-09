بعد الإعلان عنه في منتدى الشباب.. كل ما تريد معرفته عن تقنية الواقع الافتراضي؟

أعلنت هند جلال منسقة منتدى شباب العالم عن استخدام تقنية الواقع الافتراضي لأول مرة في ورش العمل التحضيرية الخاصة بالمنتدى.

يأتي تعريف تقنية الواقع الافتراضي بشكل طبيعي من تعريفات الواقع ويعني أساسًا "الواقع القريب، نحن نعرف العالم من خلال حواسنا وأنظمة الإدراك، تعلمنا جميعًا في المدرسة أن لدينا خمس حواس: التذوق واللمس والشم والبصر والسمع.

ومع ذلك فهذه ليست سوى أجهزة الإحساس الأكثر وضوحًا لدينا، الحقيقة هي أن البشر لديهم العديد من الحواس أكثر من هذا مثل الشعور بالتوازن على سبيل المثال، إضافة إلى بعض المعالجة الخاصة للمعلومات الحسية بواسطة أدمغتنا تضمن أن لدينا تدفقًا غنيًا للمعلومات من البيئة إلى أذهاننا.

كل ما نعرفه عن واقعنا يأتي عن طريق حواسنا، من المنطقي إذن أنه إذا كان بإمكانك تقديم معلومات مختلقة إلى حواسك، فإن إدراكك للواقع سيتغير أيضًا استجابةً لذلك، سيتم تقديمك بنسخة من الواقع ليست موجودة بالفعل، ولكن من وجهة نظرك ستُنظر إليها على أنها حقيقية، شيء يمكن أن نشير إليه على أنه واقع افتراضي.

لذلك يستلزم الواقع الافتراضي تقديم حواسنا ببيئة افتراضية تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر.

كيف يتم تحقيق الواقع الافتراضي؟

الواقع الافتراضي اليوم يتم تنفيذه عادةً باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر هناك مجموعة من الأنظمة المستخدمة لهذا الغرض، مثل سماعات الرأس وأجهزة المشي متعددة الاتجاهات والقفازات الخاصة، تُستخدم هذه لتحفيز حواسنا معًا لخلق الوهم بالواقع.

لماذا لديك واقع افتراضي؟

ما الذي يجعل تطوير الواقع الافتراضي مفيدًا؟ قيمة الترفيه المحتملة واضحة، الأفلام وألعاب الفيديو الغامرة هي أمثلة جيدة، صناعة الترفيه في نهاية المطاف تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات والمستهلكون حريصون دائمًا على الجدية، يحتوي الواقع الافتراضي أيضًا على العديد من التطبيقات الأخرى الأكثر جدية.

ووفقا لموقع vrs يمكن أن يؤدي الواقع الافتراضي إلى اكتشافات جديدة ومثيرة في مجالات مختلفة التي تؤثر على حياتنا اليومية، عندما يكون القيام بشيء ما في الواقع أمرًا خطيرًا أو مكلفًا أو غير عملي، فإن الواقع الافتراضي هو الحل، من الطيارين المقاتلين المتدربين إلى الجراحين المتدربين في التطبيقات الطبية، يتيح لنا الواقع الافتراضي اتخاذ مخاطر افتراضية من أجل اكتساب خبرة في العالم الحقيقي، مع انخفاض تكلفة الواقع الافتراضي.

ميزات أنظمة الواقع الافتراضي

هناك العديد من الأنواع المختلفة لأنظمة الواقع الافتراضي ولكنها تشترك جميعا في نفس الخصائص مثل القدرة على السماح للشخص بمشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد، تظهر هذه الصور بالحجم الطبيعي للشخص، إضافة إلى أنها تتغير مع تحرك الشخص حول بيئته التي تتوافق مع التغيير في مجال رؤيته، الهدف هو ربط سلس بين حركات رأس وعين الشخص والاستجابة المناسبة، هذا يضمن أن تكون البيئة الافتراضية واقعية وممتعة.

يجب أن توفر البيئة الافتراضية الاستجابات المناسبة في الوقت الفعلي حيث يستكشف الشخص محيطه، تنشأ المشاكل عندما يكون هناك تأخير بين تصرفات الشخص واستجابة النظام أو وقت الاستجابة مما يؤدي إلى تعطيل تجربته، يدرك الشخص أنه في بيئة اصطناعية ويضبط سلوكه.

الواقع الافتراضي هو إنشاء بيئة افتراضية يتم تقديمها إلى حواسنا بطريقة تجعلنا نشعر بها كما لو كنا هناك بالفعل، يستخدم مجموعة من التقنيات لتحقيق هذا الهدف وهو عمل معقد يجب أن يراعي إدراكنا، له استخدامات ترفيهية وأخرى خطيرة.