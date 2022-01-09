جاء من ألمانيا ليشارك بإلقاء الشعر.. الغربلي: مسرح منتدى الشباب من أجمل مسارح العالم

قال أحمد الغربلي، الذي يدرس الطب في ألمانيا، إنه جاء من برلين لحضور منتدى شباب العالم المقرر أن تنطلق أول فعالياته غدًا الاثنين.

أضاف الغربلي، لـ"الدستور"، أنه يحمل الجنسية الألمانية وسيشارك في مسرح منتدى شباب العالم بإلقاء الشعر، مضيفًا أنه قام بزيارة عدد كبير من الدول، لكنه لم يجد مسرحًا بحجم عظمة مسرح منتدى الشباب قائلاً: “المسرح من أحلى مسارح العالم”.

وتابع أنه يفضل منتدى شباب العالم بسبب أنه يقوم بجمع الشباب مع القيادات المسؤولة ويتم المناقشة والمساعدة وتبادل الأفكار، لافتًا إلى أنه في هذه الساعات الحالية يقومون بالبروفات في المسرح حتى يتم الانطلاق غدًا.

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس السيسي بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022. ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وتلقت إدارة المنتدى أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

كما أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

كما تقدم إدارة منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة في الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادًا على موضوع الحدث. وتخصص إدارة المنتدى فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة في الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التي يقدمها الراغبون في القيام بدور المتحدثين.

إضافة لذلك، تحرص إدارة المنتدى على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مُختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلاً عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، إضافة إلى دعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميًا وأصحاب التجارب الإنسانية المٌلهمة.