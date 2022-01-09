حظ سعيد في 2022.. علماء أبراج عرب يطلقون توقعات العام الجديد

يجب أن تركز على الحظ السعيد الذي يجلبه لك هذا العام، يجلب الفلكيون الدكتور رائف رأفت والدكتورة جمانة وهبي رواد التنجيم وعلم النجوم لك تنبؤات الأبراج لعام 2022، ويبدو أنه عام جيد لجميع علامات الأبراج.

برج الحمل

يبدو أنها سنة سعيدة لجميع مواليد برج الحمل بحسب الدكتور رأفت، في الأشهر الستة الأولى من العام قد يجد برج الحمل حبًا قد يصبح زواجًا سعيدًا، المال والسفر أيضًا، على الجانب السلبي يجب أن يكونوا حذرين من المقربين، وووفقا للدكتورة وهبي.

برج الثور

سوف يكتشف مواليد الثور هذا العام من هو المزيف ومن ليس كذلك، بالإضافة إلى إصلاح علاقاتهم الحالية من الأفضل أن يستعدوا لتغييرات ضخمة مثل منزل جديد، والسفر، والكثير من المال، يُنصح مواليد الثور بالابتعاد عن الأمور المالية والسلبية، ستكون الأشهر الثلاثة الأولى من العام بمثابة تحدٍ للتحرر من القيود التقليدية.

برج الجوزاء

يبدو أن 2022 هو أفضل عام للجوزاء، لكن احترس من الوزن الزائد، قد تلعب العائلة والأصدقاء دورًا كبيرًا في قرارات الجوزاء لذا من الأفضل التفكير مليًا.

السرطان

يحتاج مواليد السرطان إلى الابتعاد عن المجهول، كما أن الزواج قد يكون في خطط السرطان هذا العام أو على الأقل علاقة جديدة.

برج الأسد

يجب الانتباه للخيانة من الأسرة والأقارب، يمر الأسد بتجربة حب جديد خاصة أولئك الذين يبحثون عن علاقة مستقرة، بالنسبة لأولئك الذين يتشاجرون أو ينفصلون، قد يجبرهم أول شهرين من عام 2022 على حل وسط أو قرار.

برج العذراء

يتوقع وظائف جديدة وحظ في زيجات برج العذراء، ومع ذلك من الأفضل أن ينتبهوا للمشاكل مع رؤسائهم، بالنسبة للعذراء غير المتزوجين، قدر تطرق الشهرة أبوابهم.

الميزان

ستكون الصحة البدنية في ذروتها هذا العام، هناك العديد من المكافآت في عام 2022 مثل الزواج والشهرة والمال، ستحصل على فترات راحة من الاندفاع.

برج العقرب

ستتمتع العقارب بالتوفيق في العلاقات خلال الأشهر الستة الأولى من العام، قد يهزمون أعدائهم ويتحدوا مع أحبائهم، قد تعانون من زيادة الوزن.

القوس

إنها سنة محظوظة بالنسبة إلى مواليد برج القوس حيث سيسافرون حول العالم، يتوقع اتخاذ العديد من القرارات المهمة في العلاقات، حيث قد يحتاجون إلى إصلاح علاقتهم أو بدء علاقة جديدة.

برج الجدي

الأشهر الستة الأولى من العام تدور حول السلام والمصالحة، في الأشهر الستة الأخيرة من العام يجب عليهم الانتباه إلى الصداقات السطحية لأنها قد تنتهي.

برج الدلو

برج الدلو سيزدهر ماليًا في 2022، ستحدث العديد من التغييرات الإيجابية في مكان العمل، يجب عليهم الانتباه إلى المواقف العصيبة مع أفراد الأسرة والمقربين.

برج الحوت

يعتبر برج الحوت من أكثر الأبراج حظًا، قد تتحقق أحلامهم، سيكون النصف الثاني من عام 2022 مليئًا بالنمو المالي والوظائف الجديدة.