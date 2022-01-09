العراق يسجل 734 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، عن أنها سجلت 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 248 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 7 حالات في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 48319.

وفي سياق آخر، ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 306 ملايين و80 ألفا و637 مصابا، حتى صباح الأحد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و502 ألف و714 حالة، فيما تعافى 258 مليونا و998 ألفا و969 حالة.