غدًا.. محاكمة 3 متهمين بقتل طفل فى المقطم

تستكمل، غدا الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين بإشعال النيران عمداً بأحد المساكن، ما تسبب في وفاة طفل بالمقطم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول قام بإشعال النار عمدا في مبنى سكني المملوك للمجني عليه "ع.م"، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل "ه.ع"، والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الباقين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه، مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة.