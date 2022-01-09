العزل عن الأحباء.. علامات تخبرك أنك في علاقة سامة

ليس من السهل اكتشاف الإساءة العاطفية، و يمكن أن تكون ضارة مثل الإساءة الجسدية وتؤدي إلى حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب وتدني احترام الذات، ويمكن أن تصبح أي علاقة مسيئة، بما في ذلك مع شريك أو أحد أفراد الأسرة أو صديق أو في مكان العمل.

هناك العديد من العلامات المهمة التي يجب البحث عنها تدل على سوء المعاملة العاطفية وكيف يمكنك الحصول على المساعدة، نشرح ذلك وفقًا لموقع «insider».

1- العزل عن الأحباء

غالبًا ما يعزل الشخص الذي يُصر على الإساءة العاطفية من أجل السيطرة على ضحايا العلاقة بسهولة أكبر، قد يفعلون ذلك عن طريق الحد من اتصالك بالأشخاص الداعمين لك مثل الأصدقاء والعائلة وإقناعك بأنه الشخص الوحيد الذي يهتم بك.

تتضمن بعض العلامات التي تدل على أن شريكك يعزلك ما يلي:

لا يشجعونك على رؤية الأصدقاء أو العائلة.

يقيدون قدرتك على الخروج من خلال حجب المال أو السيارة.

يصبحون غاضبين أو يجعلونك تشعر بالذنب بعد رؤية أحبائك.

يصرون على الذهاب معك إلى كل مكان.

عندما تكون الضحية داخل العلاقة معزولة، لا تحصل على دعم من يمكن أن يساعدها في التعرف على الإساءة وترك العلاقة.

2- استخدام لغة مهينة

قد يستخدم الشخص المؤذي عاطفيًا لغة مثل الاهانات والشتائم لمهاجمة قيمتك الذاتية، غالبًا ما تستهدف الإهانات كفاءتك وجاذبيتك وقيمتك كشخص.

على سبيل المثال، قد يقول المعتدي أشياء مثل:

“لن يحبك أي شخص آخر إلا أنا”.

“أنت غبي جدًا لدرجة أنك لا تستطيع الحصول على درجة علمية”، أو “لن تحصل على وظيفة أبدًا”.

3- الصراخ

يقول باتيل: “يمكن أن يكون الصراخ في الواقع أحد أولى علامات الإساءة العاطفية”، ويظهر في جميع أنواع العلاقات.

يمكن أن يكون الصراخ في وجهك من قبل شريكك أو والدك أو رئيسك مؤشرًا على وجود علاقة مسيئة- خاصةً إذا كان الصراخ مرتفعًا جدًا أو عدوانيًا أو كان الشخص قريبًا من وجهك.

يعمل الصراخ كتكتيك مسيء لأنه يمكن أن يخلق ديناميكية قوة غير متكافئة بين شخصين.

4- تحويل اللوم

غالبًا ما يتهرب المعتدون من المساءلة ويلومون الآخرين على سلوكهم التعسفي ، في كثير من الحالات، يقع اللوم على الضحية.

على سبيل المثال، قد يقنعك أحد الوالدين أو الشريك المسيء بأن الإساءة هي خطأك وأن هناك أشياء يمكنك القيام بها لمنعها.

قد يجعلك المعتدي تعتقد أنه يمكنك منع الإساءة بجهود مثل:

خسارة الوزن.

لا يجادل في العودة.

الحفاظ على هدوء الأطفال.

العودة إلى المنزل بسرعة من المهمات

5- التصرف بغيرة شديدة

يشعر معظم الناس بالغيرة في مرحلة ما من العلاقة، ولكن عندما يؤدي ذلك إلى غضب شديد أو سلوك متحكم، يمكن أن يكون هذا علامة تحذير من سوء المعاملة العاطفية.

غالبًا ما تنبع الغيرة من الشعور بعدم الأمان، لكن قد يتطور لدى المسيئين غيرة شديدة عندما يشعرون أنه ليس لديهم سلطة أو سيطرة عليك.

بعض السلوكيات المسيطرة التي يجب البحث عنها هي:

اتهامك باستمرار بالغش.

مراقبة مكالماتك أو نصوصك أو رسائل بريدك الإلكتروني.

السيطرة على مظهرك ، بما في ذلك ما ترتديه.

الاتصال بك بشكل مفرط أثناء وجودك في العمل أو مع الأصدقاء.