انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2021 / 2022، داخل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، اليوم الأحد، وذلك وسط تشديدات وتنفيذ كافة التعليمات التي أقرتها وزارة التعليم العالي، حيال ضوابط الامتحان والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.



وتابع الدكتور السيد رشاد غنيم، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، بدء الامتحانات، حيث قام بجولة داخل لجان امتحانات الفرقة الاولى بالمعهد، واطمئن على الطلاب والامتحان، مؤكدًا على المتابعة لحظة بلحظة لجميع لجان الإمتحان الفترة الصباحية والمسائية.

انطلاق امتحانات المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالإسكندرية



وشدد "غنيم" على كافة الطلاب بضرورة تنفيذ كافة ضوابط الامتحانات والتي تبدأ بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وذلك مع استمرار جائحة فيروس كورونا، حيث الالتزام الكامل بارتداء الكمامة داخل لجان الامتحانات، حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر وسلام، مع التأكيد على متابعة اللجان لإزالة أي عوائق أمام الطلاب.

وأكد على تنفيذ التعليمات التي وضعتها إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية والتنبيه الطلاب، بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية ارتداء الكمامة أثناء الدخول وفي لجان الإمتحانات، وعدم تزاحم الطلاب أثناء دخول الامتحانات، مع إحضار شهادة لقاح كورونا للطلاب، عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى وإن كان مغلق، ومنع تبادل الأدوات المكتبية داخل اللجان.

وشدد أنه تم التنبيه على الطلاب أنه في حال ضبط أى طالب وهو يغش أو الشروع بالغش يحال إلى الشئون القانونية بالمعهد مع حرمانه من دخول باقى مواد الامتحانات، مؤكدًا على تجهيز اللجان ومراقبي الإمتحانات والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات.

وكان قد أعلن عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، عدم دخول منتسبي المعهد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، غير المتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا إلى المعهد اعتباراً من ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ ولا يسمح لمن لم يتلقى اللقاح بالدخول إلا تحليل PCR سلبي ويكرر أسبوعياً.

انطلاق امتحانات المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالإسكندرية



وشدد عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، على ضرورة الالتزام بقرار وزير التعليم العالي مع تشديد الإجراءات المتبعة حيال تنفيذ هذا القرار في عملية دخول منتسبي المعهد، والمتابعة الدقيقة وذلك حرصاً على سلامة وصحة الجميع داخل الحرم الجامعي، والتأكد من تنفيذ التعليمات التي أقرها مجلس الوزراء، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.