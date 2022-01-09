انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة بعين شمس

قررت جهات التحقيق بعين شمس انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور، أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.