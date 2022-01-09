السيطرة على حريق بجرار قطار 537 خط طنطا القاهرة في المنوفية

نشب قبل قليل، حريقًا بجرار القطار رقم 537 المتجه من القاهرة إلى طنطا عقب الخروج من محطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، الأمر الذي تسبب في توقف حركة القطارات، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطره على حريق قطار المنوفيه

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بجرار القطار رقم 537 المتجه من القاهرة إلى طنطا عقب الخروج من محطة كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، الأمر الذي تسبب في توقف حركة القطارات، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأشار أحد شهود العيان إلى أن حركة القطارات توقفت لمدة ٣ ساعات ثم عادت حاليًا إلى وضعها الطبيعي، كما أكدوا أن الحريق نشب في الجرار المتوقف في المحطة والتي ينتظر فيها تبديل القطارات، وتمت السيطرة على الحريق، كما تم الدفع بسيارة من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق المحدود.