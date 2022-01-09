صدقي صخر: «قواعد الطلاق الـ45» هدفه تغيير النظرة للمطلقين في المجتمع

يعيش الفنان صدقي صخر، حالة من الانتعاش الفنى خلال هذه الفترة فبعد مشاركته خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بفيلم الحفرة يعرض له حاليا مسلسل قواعد الطلاق الـ45 والذى حقق نجاحا كبيرا اضافة الى مشاركته في أحد أعمال المنصات الرقمية وهو مسلسل ريفو .

وقال الفنان في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه يواصل حاليا تصوير دوره فى مسلسل “ريفو” والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية أمام ركين سعد، وقال إن الدور الذي يقدمه مختلف تماما خاصة، وأن العمل غنائي وتدور أحداثه فى فترة التسعينيات ويعتمد بشكل كبير على الرومانسية، مشيرا إلى أن المسلسل من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة ويتكون العمل من 8 حلقات فقط.

- المنصات الإلكترونية استطاعت إثبات تواجدها خلال فترة كورونا

وكشف صخر عن سر اتجاهه لأعمال المنصات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الأعمال الدرامية فى تطور مستمر وان ظاهرة المنصات الإلكترونية لم تكن موجودة قبل 4 سنوات ولكنها استطاعت فرض نفسها بقوة خلال السنوات الاخيرة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا واختلاف اتجاهات الناس وتوجهاتهم نحو الأعمال القصيرة لأنه ليس بالضرورة تقديم عمل فنى طويل، واعتبر أن المنصات الإلكترونية ظاهرة إيجابية للتطور التكنولوجي.

- تغيير النظرة للسيدة والرجل المطلقين

وحول ردود الأفعال على مسلسل " قواعد الطلاق الـ45"، قال صدقي صخر إنه سعيد بردود الأفعال على دور إسماعيل في المسلسل، الذي يشارك فى بطولته أمام انجى المقدم وعدد من النجوم ، مؤكدا أن فكرة العمل جذبته من الوهلة الأولى، خاصة وأن المسلسل هدفه تغيير النظرة للسيدة والرجل المطلقين وخاصة الست المطلقة لاننا فى مجتمع ذكورى يعطى الرجل حقه دائما ويوصم السيدة المطلقة بالعديد من الامور التى تؤثر على سير حياتها بشكل طبيعى بعد الطلاق .

وأضاف أن العمل يكشف في طياته عن ان الهدف الاول لهذه القواعد وهو الحفاظ على الأبناء من التأثر بعلاقة انفصال والديهم وأن يهيأ لهم المجتمع سبل العيش بشكل طبيعى وقال ان اسم المسلسل لا يشجع على الطلاق رغم صدمة البعض من الاسم لكنه كان الانسب لتقديم عدد من النماذج والعلاقات بشكل مختلف عن ما هو شائع عن المطلقين فى الاعلام وصفحات الحوادث.

- لم أعتمد على النسخة الاجنبية حتى لا اتأثر بها

وأكد صدقي صخر ان مسلسل قواعد الطلاق الـ 45 رغم أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي وتم تمصيره، إلا أن المؤلف حافظ على الخطوط الدرامية للعمل بما يتماشى مع العادات والتقاليد المصرية، مشيرا إلى أنه لم يعتمد على النسخة الاجنبية حتى لا يتأثر بها فقد شاهد بعض الحلقات فقط من العمل الأجنبي ولكنه فضل أن يرسم ملامح الشخصية بنفسه .

وتدور أحداث مسلسل «قواعد الطلاق الـ 45» المأخوذ عن «Girlfriends' Guide to Divorce» حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة.

و مسلسل «قواعد الطلاق الـ45» مكون من 45 حلقة، وتقوم ببطولته كل من؛ وإنجي المقدم، وهيدي كرم، وسالي شاهين، وعمر الشناوي، وصدقي صخر، وإنجي أبو زيد، وجيهان الشماشرجي، وهو من إنتاج «Sproductions» سالي والي، وإخراج مصطفى أبو سيف.