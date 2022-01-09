الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهمين بسرقة السيارات بمدينة السلام بالقاهرة

حبس
حبس

أقر (إيهاب.م)، (رضا.ع)، (مؤمن .م) المتهمون بسرقة السيارات  بمدينة السلام بالقاهرة أمام نيابة السلام  اليوم  بأنهم كونوا فيما بينهم عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة السيارات بغرض تفكيكها وبيعها قطع داخل الأسواق وذلك بهدف التربح والكسب الغير مشروع منها، كما أقروا بأنهم وراء سرقة 5 سيارات بأسلوب كسر الزجاج والتوصيلات الكهربائية، كما أقروا بتفكيكهم السيارات داخل مخزن بمنطقة الخانكة وأرشدوا عنه.

وطلبت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بسرقة سياراتهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه وأرشد عن باقي المتهمين وتم ضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب كسر الزجاج بغرض التربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 

حبس نيابة السلام سرقة سيارات

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وائل لطفي

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