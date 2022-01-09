فيصل الجاسم: سعيد بردود الأفعال حول أوبريت الإمارات ملتقى العالم

أبهر المطرب الإماراتي فيصل الجاسم والنجمة المغربية أسماء لمنور الجمهور الحاضر في استاد هزاع بن زايد خلال حفل افتتاح كأس السوبر الإماراتي بين فريقي الجزيرة وشباب الأهلي، وقدما أوبريت “الإمارات ملتقى العالم” الذي حمل رسالة فنية معبرة جسدت معنى شعار “الإمارات ملتقى العالم”.

وأوبريت “الإمارات ملتقى العالم”، من أشعار شاعر الوطن علي الخوار وألحان سيف فاضل توزيع مهند خضر، وحمل اللغتين العربية والإنجليزية، ومن إنتاج رابطة المحترفين الإماراتية.

ومن جانبه أعرب فيصل الجاسم في بيان له عن سعادته بتقديم هذه الرسالة الإنسانية الرياضية التي تحمل اسم دولته الإمارات وشعارها بالمحبة والسلام، وقال: “دائما ما تحتضن الإمارات بالحب والتسامح والتعايش والأمان قلوب كل شعوب العالم الذين يشعرون بالامتنان لرسالة السلام والمحبة التي تبثها الدولة إلى كل بقاع العالم، وهذا أمر يبث في قلوبنا الأمن والتعايش بأمان مع كل من يقيم معنا في دولتنا الغالية”. وأعرب “الجاسم” عن سعادته بمشاركة الفنانة أسماء لمنور الغناء معه في الأوبريت قائلا: “تشرفت بمشاركة الفنانة أسماء لمنور هذا الأوبريت الرائع، الذي حمل رسالة إنسانية بحتة، والغناء من أشعار شاعر الوطن الأخ والصديق الشاعر علي الخوار والملحن سيف فاضل”، شاكرًا رابطة المحترفين الإماراتية على دعوته للمشاركة في هذا الحدث السوبر.

المطرب الإماراتي فيصل الجاسم والنجمة المغربية أسماء لمنور

ومن جهة أخرى، يستعد الفنان فيصل الجاسم لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية المنفردة، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنها أعمال عاطفية تجسد معاني جميلة في الحب والعشق.

وشهد حفل افتتاح كأس السوبر الإماراتي عددًا من العروض الخاصة في إستاد هزاع بن زايد و تقديم بعض الفقرات التي تواكب قيمة الحدث، وتنافس خلاله فريق كرة القدم الجزيرة بطل الدوري وفريق شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة الموسم الماضي.