عرض مسلسل «الجسر» لعمرو سعد ونيلي كريم نهاية يناير

قررت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد “الجسر” عرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية يناير الجاري.

وانتهى المخرج بيتر ميمي من مونتاج الحلقات الخاصة بمسلسل الجسر منذ أيام وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي للعمل استعدادًا لعرضه.

أحداث مسلسل الجسر

ويتم سرد قصة مسلسل الجسر في 6 حلقات، في إطار من الغموض والتشويق والخيال، وتبدأ الأحداث بعد نهاية العالم بـ70 عامًا بسبب الحروب، وتلعب نيللى خلاله دور جليلة وهي زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، الذي يظهر خلال أحداث المسلسل بدور مهندس زراعي يدعى نور، يعاني في حياته بعد وفاة زوجته بعد إصابتها خلال الحروب، والجسر وهو المكان الذي يظن أنه الملجأ من الدمار الذي عم جميع أرجاء العالم، ومن هنا تظهر الجبهتان التي تحاول إحداهما السيطرة على العالم، تقودها نيللي والأخرى يقودها عمرو، لتقع بينهما كثير من الصراعات التى تشعل الأحداث.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة مسلسل الجسر كل من نيللي كريم وعمرو سعد و محمد علاء، وأسماء أبواليزيد، وخالد كمال، وسارة الشامي، ومها نصار، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي.

على جانب آخر يستعد الفنان عمرو سعد بطل مسلسل الجسر لتصوير أحداث مسلسله الرمضانى الجديد “توبة” نهاية شهر يناير الجاري وذلك بعد ان استقرت الشركة المنتجة للعمل على طاقم المسلسل بالكامل ويعاين المخرج أحمد صالح حاليًا أماكن التصوير المختلفة تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد خلال الأيام القليلة المقبلة

مسلسل “توبة” من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد و ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفي، وأحمد بدير وجارى التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.