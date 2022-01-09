التحريات في اتهام مدير عام تنفيذي بمترو الأنفاق وآخران بالرشوة

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة المعنية فى اتهام مدير عام تنفيذي بهندسة السكة جهاز تشغيل مترو الأنفاق، وآخرين بتقاضي رشوة قدرها 30 ألف جنيه مقابل تسهيلات تأجير معدات لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.

وجاء بأقوال عضو الرقابة الإدارية، بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهم الأول "إ. ر"، مدير عام تنفيذي لهندسية السكة الحديد بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو. والمتوفي"ا. م" مساعد رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو – مبلغ مائة وخمسون جنيه خفض إلى ستين ألف جنيه، على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "س. ج" مالك شركة السار الألمانية لخطوط السكك الحديد - بوساطة المتهم الثالث "ر. ص. ص" والمتوفى "إ. ذ" مقابل تسهيل إجراءات تأجير ماكينة الدك المملوكة لشركة المترو لشركة السار الألمانية المملوكة للمتهم الثاني والتي تستخدم في أعمال صيانة الخطوط والورش الخاصة بالسكك الحديدية.

فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين أسفر تنفيذها عن رصده محادثات أكدت ما توصلت إليه تحرياته من طلب وأخذ المتهم الأول والمتوفى "ا. م" مبلغ ثلاثين ألف جنيه لكل منهما، على سبيل الرشوة - من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث والمتوفی "إ. ذ" على خمس دفعات، على سبيل الرشوة في غضون الفترة من 10-5-2020 حتى 29-9-2020؛ مقابل تسهيل إجراءات تأجير ماكينة الدك المملوكة لشركة المترو لشركة السار الألمانية المملوكة للمتهم الثاني.

وأنهى أنه نفاذا لقرار النيابة العامة ضبط المتهم الأول

كانت قد أحالت النيابة العامة، امس السبت، مدير عام تنفيذي بهندسة السكة جهاز تشغيل مترو الأنفاق، وآخرين للمحاكمة، أمام الجنايات بتهمة تقاضي رشوة قدرها 30 ألف جنيه مقابل تسهيلات تأجير معدات لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.

حملت القضية التي حصلت "الدستور" على نسخة من أوراقها، رقم 9302 لسنة 2020 جنايات أطفيح المقيدة برقم 5932 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة والمقيدة برقم 123 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 307 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات: "إن النيابة العامة تتهم كلا من " إ . ر" سنة 47 - مدير عام تنفيذي لهندسية السكة جهاز تشغيل مترو الأنفاق ، "س ج" و "ر. ص" السن 48، مهندس ميكانيكا لأنهم خلال الفترة من شهر إبريل 2020 حتى 13 سبتمبر 2020 بدائرة مركز أطفيح - محافظة الجيزة قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - مدير عام تنفيذي الهندسة السكة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق - طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني - بوساطة المتهم الثالث مبلغ مالي قدره" ثلاثين ألف جنيها على سبيل الرشوة " مقابل تسهيل إجراءات تأجير ماكينة الدك المملوكة لشركة المترو لإحدى الشركات.

وأضاف قرار الإحالة: "أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول - بوساطة المتهم الثالث - مبالغ الرشوة موضوع الاتهام".

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الثالث توسط في تقديم رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام.