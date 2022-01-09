الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: البرلمان الجديد يعقد أولى جلساته برئاسة محمود المشهداني.. اليوم

قوات العراق
قوات العراق

يعقد البرلمان العراقي الجديد، اليوم الأحد، أولى جلساته بعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على نتائج الانتخابات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يرأس الجلسة، النائب محمود المشهداني، كونه أكبر الأعضاء سنًا، ومن ثم يردد النواب القسم، وفقًا لما أعلنته  الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي.

وتأتي جلسة اليوم في ظل عدد من التحركات السياسية المختلفة للوصول إلى تفاهمات من أجل وضع وتشكيل مفاصل الدولة العراقية، من خلال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وحسم تسمية رئيس البرلمان ونائبيه أولًا، يليه حسم رئاسة الجمهورية.

وفي وقتٍ سابق، قال مشعان الجبوري، النائب عن حزب عزم العراقي، إن ثمة اتفاقًا سنيًا على إسناد تجديد رئاسة البرلمان العراقي لمحمد الحلبوسي ثانية، مضيفًا أن النواب السنة سيدخلون البرلمان، وهدفهم انتخابه لرئاسة مجلس النواب مجدداً، مشيرًا إلى أن النواب السنة يعتزمون الحصول على ست وزارات، اثنتان منها سيادية.

جاء ذلك بعد اجتماع، بين حزب عزم بزعامة خميس الخنجر، وحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، حسب تغريدة للجبوري، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية. 

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