أفغانستان تتلقى إمدادات إغاثة طبية من الهند للمساعدة فى تحسين الخدمات الصحية

قال كبير المتحدثين باسم حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إن الهند قدمت لأفغانستان إمدادات إغاثة طبية للمساعدة في تحسين الخدمات الصحية الأساسية للأفغان.

وكتب المتحدث ذبيح الله مجاهد على ((تويتر)) يقول إنه استمرارا لمساعدة الهند لأفغانستان، وصلت شحنة من الأدوية والإمدادات الطبية زنتها ستة أطنان قادمة من الهند إلى العاصمة الأفغانية كابول يوم الجمعة.

وذكر المتحدث أن البلاد تلقت أيضا 500 ألف جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 من الهند إلى جانب دفعة من المواد الطبية قبل بضعة أيام.

ويشهد الوضع الأمني في أفغانستان بشكل عام هدوءا منذ استيلاء طالبان على السلطة في منتصف أغسطس من العام الماضي. ولكن حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة حيث ساء الوضع الاقتصادي في البلاد مع ارتفاع معدل البطالة وتزايد الفقر.

وتسابق وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وعدد من الدول بما في ذلك الصين الزمن لتقديم المساعدات والإمدادات المنقذة للحياة إلى الأفغان المتضررين من الأزمة خلال فصل الشتاء.

وعلى صعيد آخر، سجلت الهند 159632 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأحد مع استمرار تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بسرعة في البلاد.



وسجلت أيضا وزارة الصحة 327 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 483790. وبلغ إجمالي الإصابات 35.52 مليون إصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.