الجيش اليمنى يعلن تدمير 7 عربات حوثية فى محافظة حجة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، السبت، إلحاق خسائر بجماعة الحوثيين، بمساندة غارات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن "مقاتلات التحالف العربي استهدفت 7 عربات عسكرية وتجمعات وتحصينات للحوثيين، في مديرية مستبأ شمال محافظة حجة ومزارع الجر في مديرية عبس شمال غربي المحافظة".

وأشار المركز الإعلامي إلى أن "العربات التي دمرتها الغارات الجوية للتحالف العربي، اليوم، تحمل أكثر من 12 مسلحا من الحوثيين، ومدفعا عيار 50 مم، وآخر 23 مم، بالإضافة إلى تجمعات متفرقة وتحصينات لهم في مديريتي مستبأ وعبس".

وكان التحالف العربي قد أعلن بوقت سابق أنه دمر 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيرات، فجر السبت، في محافظة حجة باليمن، "استجابة للتهديد".

وقال التحالف إن "الحوثيين تعمدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية"، مشيرا إلى أن هذه المرة الثالثة لـ"محاولة عدائية لاستهداف الاتصالات المدنية بمسيرات مفخخة".

يذكر أن التحالف العربي، مع قوات "ألوية العمالقة" والقوات الجنوبية، كان قد بدأ مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب.

وعلى صعيد آخر، لقى أربعة مدنيين يمنيين مصرعهم وأصيب ستة آخرون في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي الإرهابية على سوق شعبية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد، أن الصاروخ الحوثي سقط على قرية آرة من بلاد آل إسحاق، مخلفًا 10 من الضحايا ما بين شهيد ومصاب بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالأعيان المدنية واشتعال النيران في إحدى محطات الوقود.

وأضافت أن محافظ شبوة عوض العولقي، دعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف تمادي ميليشيا الحوثي وارتكابها المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، إن الخناق بدأ يضيق على ميليشيات الحوثي الانقلابية من شبوة وبدأت تنكسر.

وأكد البحسني، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية، أن ميليشيات الحوثي لو حاولت التقدم باتجاه حضرموت فستكون مقبرة نهائية للحوثي، محذرًا من مخاطر الحوثي في نشر بعض الأفكار بين أوساط الشباب وتدريبهم وغسل أفكارهم في المعسكرات والزج بهم في جبهات القتال كوقود حرب.