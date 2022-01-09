أزمة «الأندر دوج».. ما السبب وراء عشق أغاني الانفصال والاستغناء عن الحبيب؟

انتشرت مؤخرًا موضة جديدة بالأغاني تحمل كلمات “الاستغناء أو الانفصال”، حيث أصبح هذا اللون من الغناء الأكثر شيوعًا بين الشباب. لماذا إذن هذا النوع من الغناء الأكثر حبًا وانتشارًا في عصرنا؟.

أغاني «المود الحزين» تتربع على الترند

تنتشر أغاني الإيقاع الحزين على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة لاسيما للمطربين الكبار، والتي منها:

«اتنسيت».. مسلم

تحتل أغنية المطرب مسلم عرش الترند منذ صدورها، فهي أغنية فيلم "عروستي" للفنان أحمد حاتم وجميلة عوض، حيث تنتشر الأغنية التي تتسم بالهجر والفراق على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الكثيرين بسبب كلماتها الحزينة والتي منها: «واتنسيت، كإني ماجيت ولو حسيت.. هتخسرني وداريت، في قلبي مشيت على عيني تغربني».

«صابرة».. بلقيس

اتسمت أغاني المطربة اليمنية بلقيس بهذا النوع خاصة بعد انفصالها عن زوجها، فقد احتلت مواقع التواصل الاجتماعي بأغنيتها الجديدة “صابرة” منذ صدورها بالأمس، والتي تعبر عن قوة المرأة في تحمل الصدمات خاصة من جانب الرجال.

«خاصمت النوم».. شيرين عبد الوهاب

خطفت النجمة شيرين عبد الوهاب الأنظار ومواقع البحث أيضا بعد صدور أغنيتها الجديدة “خاصمت النوم” حيث تعتبر العمل الأول بعد قرار الانفصال عن زوجها حسام حبيب.

وتفاعل الجمهور مع الأغنية التي كانت تضم كلمات مثل الفراق والتعايش مع الانفصال، قالت فيها: « بعدك ما ارتاحتش يوم ونسيت وخاصمت النوم.. أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك»

«انتهى».. بلقيس

تحتل الفنانة بلقيس قائمة الفنانات اللواتي يغلبن طابع الفراق والحزن على الكثير من أغانيهم، ففي أغنية “انتهى” والتي صدرت العام الماضي حاولت أن ترسل رسائل للكثير من النساء اللواتي تضررن بسبب خيانة الأزواج، وكانت كلمات الأغنية كالتالي: «راح مفروض أعاني من جراح بالعكس أحس بارتياح».

« مبقتش أخاف».. أحمد كامل

واحدة من الأغاني التي اتسمت بـ “المود الحزين”، حيث حققت الأغنية منذ صدورها ملايين المشاهدات حيث كانت كلماتها: «توهتي وخليتي الحياة تبقى صعبة.. ولسه بشكيكي لليل».

نظرية الأندر دوج

الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أكدت أن السبب وراء عشق البعض لمثل هذا النوع من الأغاني، هو نظرية تسمى بـ«الأندر دوج»، وهي باختصار التعاطف مع الجانب الضعيف، وهذا ما تصدره لنا الكثير من الأغاني الحزينة كفراق الأحباب أو التعرض للخيانة.

وأشارت إلى أن الشعور بالحزن من الأمور الجيدة للإنسان، من أجل الإحساس بالرضا، ولكن لابد أن يكون بمقدار وذلك لتجنب الوقوع فريسة للمرض النفسي.

وأوضحت استشاري الطب النفسي، أن الإفراط في سماع مثل هذه الأغاني يتسبب في الكثير من المشكلات لعل أبرزها الإصابة بالاكتئاب، فضلًا عن زيادة نسب التوتر والقلق.