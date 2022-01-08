آخرهم أيتن عامر.. فنانون توجهوا للغناء مع التمثيل

شهدت الآونة الأخيرة اتجاه ممثلين إلى الغناء، ولعل آخرهم النجمة أيتن عامر وهو ما نرصده في التقرير التالي:

أحمد فلوكس

قال «فلوكس» إنه يستعد للغناء خلال الفترة المقبلة من خلال أغنية جديدة تحمل اللون الشعبي، من كلمات الدكتور وائل العبيدي، وألحان إيهاب سمير، وتوزيع أمير سمير، مشيرًا إلى أنه سيطرحها نهاية العام الحالي، ومن الممكن أن يغنيها إذا تفاعل الجمهور بشكل إيجابي.

لقاء الخميسي

أعلنت الخميسي عن أنها تستعد لخوض تجربة الغناء، حيث أسست فرقة خاصة بها وستظهر هذه الفرقة للجمهور من خلال حفل غنائي ستعلن عنه قريبًا وجاء قرارها هذا بسبب حبها للغناء منذ الصغر.

سمية الخشاب

سمية لم تكتف بالتمثيل فقط، بل قدمت عددًا من الأغاني التي تخص المرأة مؤخرًا، أشهرها «بتستقوى»، و«عربية أنا»، وقد حققت بهذه الأغاني صدى كبيرًا وأعلى نسب مشاهدة بسبب تطرقها للعنف ضد المرأة وخاصة بعد مشكلتها مع طليقها أحمد سعد.

محمد رمضان

تألق «رمضان» في مجال الغناء بعدد من الأغاني الناجحة، والتي حققت أعلى نسب مشاهدة على قناته الخاصة عبر اليوتيوب أبرزها «نمبر1، مافيا، الملك، فيروس كورونا»، والتي تخطت ملايين المشاهدات وتصدر التريند عبر اليوتيوب وقت طرحها.

هبة مجدي

كشفت «هبة مجدي» عن أنها تمتلك موهبة الغناء، وكشفت عن ذلك خلال استضافتها في العديد من البرامج التليفزيونية، وقدمت أغنيات بصوتها، مع زوجها الفنان الشاب محمد محسن. كما أنها شاركت في عدة حفلات وطنية غنت خلالها مقاطع قصيرة بصوتها، وأنتجت هبة مجدي، أولى أغنياتها بعنوان أسلوب حياة، عام 2015، تعاونت خلالها مع الشاعر أحمد علاء، والملحن عبدالرحمن شوقي.

ميرنا وليد

بدأت مشوارها الفني من خلال عدة مسلسلات درامية أبرزها "ذئاب الجبل" و"سور مجرى العيون" و"أم كلثوم" وغيرها من المسلسلات، إلى أن فاجأت جمهورها بامتلاكها صوتًا مميزًا، لكنها تعتبر الغناء هواية، فلم تسع لتوثيق هذه الموهبة أو الاتجاه نحو عالم الموسيقى.

وحينما قررت ميرنا، أن تنتج أول ألبوم غنائي لها بصوتها باءت تجربتها بالفشل، وهو ما اعترفت به خلال تصريحات صحفية، حيث أكدت أنها واجهت مشكلات عدة من قبل شركات التوزيع والتسويق التي حاولت استغلالها.