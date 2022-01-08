السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لجميع الإعلانات

الاستعلام عن شقق
الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

تبنت مبادرة التمويل العقاري 2021، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري كما تستهدف متوسطي ومحدودي الدخل بفائدة متناقصة 3٪؜  ويتم سداد الوحدة على 30 عاما كحد أقصى، وفي الوقت ذاته أعلن البنك المركزي عن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل شقق تلك المبادرة، ما جعل ملايين المصريين يتابعون بشغف كافة الأخبار والتحديثات المتعلقة بموعد طرح تلك الشقق.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي
 

وتصدر رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم  القومي متصفح جوجل، لأهميته بالنسبة للمواطنين المصريين، ويقوم صندوق التمويل الاجتماعي بطرحها قريبا على الموقع الإلكتروني بأقصى تقدير الشهر المقبل.
 

وتستعرض «الدستور» كافة التفاصيل برابط وخطوات الاستعلام عن شقق الاسكان  الاجتماعي، والأوراق المطلوبة للتقديم لطلب تخصيص وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل عن طريق صندوق التمويل العقاري، ووزارة الاسكان الاجتماعي  ضمن مبادرة الرئيس المعروفة بسكن لكل المصريين.
 

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كيف يمكنك الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عبر صندوق التمويل العقاري

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خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي:

 1 - تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري، عبر رابط cservices.shmff.gov.eg.

2 - الضغط على التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسية.

3 -اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب

4 - ملء كافة البيانات المتقدم كاملة دون تجاوز أي بيان، وتشمل الاسم والرقم القومي والعنوان والمحافظةً المقيم فيها المتقدم

5 - تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية به

6 - كتابة الرقم السري الذي تم إنشاء الحساب الخاص به عند إدخال البيانات

7 - تظهر لك حالة الطلب المقدم

شروط مبادرة التمويل العقاري 

وتتضمن  شروط مبادرة التمويل العقاري ضرورة إحضار شهادة اثبات الدخل وتسليمها إلى أحد البنوك المنفذة  للمبادرة، وبعد ذلك يمكنك استكمال باقي الأوراق، من ضمن شروط المبادرة:

  1. أن تكون الوحدة كاملة التشطيب
  2. مسجلة شهر عقاري أو قابلة للتسجيل
  3. لا يوجد عليها أي مخالفات
  4. يحظر بيعها لمدة لا تقل عن سبع سنوات
  5. لابد أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية
  6. لم يسبق له التقدم أو تخصيص له ولأسرته
  7. لم يستفد بقرض من مبادرة التمويل العقاري السابقة
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وائل لطفي

لا لقمع النساء

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