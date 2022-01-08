رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لجميع الإعلانات

تبنت مبادرة التمويل العقاري 2021، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري كما تستهدف متوسطي ومحدودي الدخل بفائدة متناقصة 3٪؜ ويتم سداد الوحدة على 30 عاما كحد أقصى، وفي الوقت ذاته أعلن البنك المركزي عن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل شقق تلك المبادرة، ما جعل ملايين المصريين يتابعون بشغف كافة الأخبار والتحديثات المتعلقة بموعد طرح تلك الشقق.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي



وتصدر رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي متصفح جوجل، لأهميته بالنسبة للمواطنين المصريين، ويقوم صندوق التمويل الاجتماعي بطرحها قريبا على الموقع الإلكتروني بأقصى تقدير الشهر المقبل.



وتستعرض «الدستور» كافة التفاصيل برابط وخطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، والأوراق المطلوبة للتقديم لطلب تخصيص وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل عن طريق صندوق التمويل العقاري، ووزارة الاسكان الاجتماعي ضمن مبادرة الرئيس المعروفة بسكن لكل المصريين.



خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي:

1 - تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري، عبر رابط cservices.shmff.gov.eg.

2 - الضغط على التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسية.

3 -اختيار أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب

4 - ملء كافة البيانات المتقدم كاملة دون تجاوز أي بيان، وتشمل الاسم والرقم القومي والعنوان والمحافظةً المقيم فيها المتقدم

5 - تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية به

6 - كتابة الرقم السري الذي تم إنشاء الحساب الخاص به عند إدخال البيانات

7 - تظهر لك حالة الطلب المقدم

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتتضمن شروط مبادرة التمويل العقاري ضرورة إحضار شهادة اثبات الدخل وتسليمها إلى أحد البنوك المنفذة للمبادرة، وبعد ذلك يمكنك استكمال باقي الأوراق، من ضمن شروط المبادرة: