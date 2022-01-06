كيف يمكنك الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الرقم القومي، ما نتج عن الأمر تصدر محرك البحث جوجل لرابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الرقم القومي.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وتقدم الدستور فى السطور التالية مجموعة من المعلومات التي تخص استفسارات المواطنين على كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الرقم القومي للتسهيل على المواطنين ومساعدتهم فى الوصول لكل المعلومات بشكل سليم.

وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن كل المعلومات الراغب المواطنون في الاستفسار عنها، للمساعدة فى الوصول إلى المعلومات بدون الحصول على معلومات مغلوطة من أى فرد أو شخص ليس ملما بكل المعلومات.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع صندوق التمويل العقاري من هذا اللينك. cservices.shmff.gov.eg.

اختيار الاستعلام من القائمة الرئيسية للموقع.

تحديد المشروع الراغب في الاستعلام عنه.

كتابة بيانات الشخص المتقدم للتخصيص

الضغط على كلمة الاستعلام.

ظهور المعلومات الراغب في الاستعلام عنها.

أوراق التقديم فى شقق الإسكان الاجتماعي