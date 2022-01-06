الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيف يمكنك الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى

الاسكان
الاسكان

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الرقم القومي، ما نتج عن الأمر تصدر محرك البحث جوجل لرابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الرقم القومي.

 الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي 

وتقدم الدستور فى السطور التالية مجموعة من المعلومات التي تخص استفسارات المواطنين على كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الرقم القومي للتسهيل على المواطنين ومساعدتهم فى الوصول لكل المعلومات بشكل سليم.

وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن كل المعلومات الراغب المواطنون في الاستفسار عنها، للمساعدة فى الوصول إلى المعلومات بدون الحصول على معلومات مغلوطة من أى فرد أو شخص ليس ملما بكل المعلومات.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 

 ويمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول على موقع صندوق التمويل العقاري من هذا اللينك. cservices.shmff.gov.eg.
  • اختيار الاستعلام من القائمة الرئيسية للموقع.
  • تحديد المشروع الراغب في الاستعلام عنه.
  • كتابة بيانات الشخص المتقدم للتخصيص
  • الضغط على كلمة الاستعلام.
  • ظهور المعلومات الراغب في الاستعلام عنها.
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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عبر صندوق التمويل العقاري

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تسليم 2328 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى فى أكتوبر الجديدة 16 يناير

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وموقف وحدات الإعلان 16

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لجميع الإعلانات

أوراق التقديم فى شقق الإسكان الاجتماعي

  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.
  • قسيمة الزواج في للمتزوجين.
  • شهادات ميلاد الأطفال إن وجدت.
  • مفردات مرتب للعاملين بالقطاع العام والخاص للمتقدم وزجته.
  • شهادة صافي الدخل لأصحاب الأعمال الحرة.
  • إيصال مرافق حديثة لمحل السكن الحالي.
  • شراء كراسة الشروط.
  • إيصال دفع مقدم جديدة الحجز
  • شهادة الوفاة للأرامل.
  • قسيمة الطلاق للمطلقات.
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وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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