رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لجميع الإعلانات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من الكلمات البحثية التي يوليها الشباب اهتماما عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة خطوات تخصيص وحدات سكنية من صندوق التمويل العقاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام وشروط التقديم والاوراق المطلوبة للتقديم على شقق سكنية.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يوفر صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن المشروعات السكنية التي يتم إنشاؤها في جميع محافظات الجمهورية حيث يتم الاستعلام عن موعد التسليم وطرق دفع الأقساط وكافة المعلومات المراد الاستعلام عنها بإتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى:- تسجيل الدخول عبر هذا اللينك cservices.shmff.gov.eg.

الثانية:- اختيار أيقونة الاستعلام.

الثالثة:- كتابة كافة البيانات المطلوبة للصاحب التخصيص.

الرابعة:- تحديد رقم المشروع الذي تم الحجز به.

الخامسة:- الضغط على زر الاستعلام.

السادسة:- الحصول على كافة المعلومات الراغب الاستعلام عنها.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

يستطيع الراغبين في حجز وحدات سكنية استخدام أرقام الخط الساخن عبر 1188 أو 5777 أو 5999 من أى تليفون محمول أو استخدام الرقم 09001117 من أى خط أرضي للاستعلام عن شروط الحجز وتخصيص وحدات سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل والتي تتلخص فيما يلي:-

أن يكون المتقدم بطلب التخصيص مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل 4500 جنيه.

إلا يتقدم الراغب في التخصيص هو وزوجته وأبنائه القصر على شقق آخرى في نفس المشروع.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يتم إنشاء المشروع فيها.

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الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق سكنية للإسكان الاجتماعي

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي والأوراق المطلوبة من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حيث تتلخص الأوراق المطلوبة للتقديم فيما يلي:-