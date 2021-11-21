«سهولة المعرفة».. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2021

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، التي كانت وفرتها الدولة في إطار خطتها في حصول جميع المواطنين على شقق إسكان جيدة الموقع والخدمات.

لينك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2021

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 21-11-2021، كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عبر الرابط التالي:

1 - الدخول علي موقع الاسكان من خلال الرابط التالي: https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login.

وأتاحت وزارة الإسكان من خلال صندوق التمويل العقارى الاستعلام بعد ان تقوم بالدخول علي الموقع السابق من خلال الخطوات القادمة :-

2 - كتابة الرقم القومى من أجل الاستعلام عن الوحدة السكنية.

3 - إدخال كافة البيانات اللازمة.

4 - الضغط على الاستعلام عن شقق الإعلان.

5 - الضغط على زر تسجيل الدخول لمعرفة موقف الوحدة السكنية.

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير العديد من فرص الحصول على شقق سكنية لمحدودى الدخل، وبأقساط طويلة الأجل، فى سبيل إتاحة المسكن الملائم للمواطنين، ومن خلال الإعلانات المتعددة منها الإعلان العاشر.

شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وتسعى الدولة إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم، ولذلك فقد تدخلت الدولة لإصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعتبر هيئة عامة خدمية له الشخصية الاعتبارية.

قد يهمك أيضا: