رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عبر صندوق التمويل العقاري

يحظى رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث يتصدر القائمة الرئيسية للموقع وذلك لرغبة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية لهم من خلال صندوق التمويل العقاري.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام الإلكتروني والأوراق المطلوبة للتقديم في شقق وزارة الإسكان.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن كافة المعلومات الراغب المواطنين في الاستفسار عنها قبل شراء كراسة الشروط ودفع مقدم الحجز عبر أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد بجميع محافظات الجمهورية.

ويمكن الاستعلام بإتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول على موقع صندوق التمويل العقاري من هذا اللينك cservices.shmff.gov.eg.

ثانيا: اختيار أيقونة الاستعلام من القائمة الرئيسية للموقع.

ثالثا : تحديد المشروع الراغب في الاستعلام عنه.

رابعا : كتابة بيانات الشخص المتقدم للتخصيص.

خامسا : النقر على كلمة الاستعلام.

سادسا : ظهور كافة المعلومات الراغب في الاستعلام عنها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق وزارة الإسكان

يستطيع الراغبين في التقديم للتخصيص وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 2022 للفئات من محدود ومتوسطي الدخل تجهيز الأوراق التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

قسيمة الزواج في للمتزوجين.

شهادات ميلاد الأطفال إن وجدت.

مفردات مرتب للعاملين بالقطاع العام والخاص للمتقدم وزجته.

شهادة صافي الدخل لأصحاب الأعمال الحرة.

إيصال مرافق حديثة لمحل السكن الحالي.

شراء كراسة الشروط.

إيصال دفع مقدم جديدة الحجز

شهادة الوفاة للأرامل.

قسيمة الطلاق للمطلقات.

ويتم تحميل كافة المستندات السابقة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

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