السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حرامى شقق».. تفاصيل دعوى طلاق للضرر طالبت بها سيدة بعد حبس زوجها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى قضائية تحمل رقم 562 لسنة 2021 طالبت فيها بالطلاق للضرر، بعد حبس زوجها لاتهامه في قضايا سرقة شقق سكنية. 

وقالت إسراء .ع 24 سنة: كنت أعمل في محل ملابس للإنفاق على نفسي بعد وفاة والدي، تعرفت عليه ونشأت بيننا قصة حب استمرت لمدة ستة أشهر، ثم تقدم لخطبتي وتمت زيجتنا فى خلال أشهر بسيطة.

فكانت كل أحلامي بسيطة وكان كل أملي بأن أعيش حياة هادئة، وأن استند على رجل يهون علىّ كل ما مر علىّ من عذاب وألم.

وتابعت إسراء: «أوهمني في بداية الأمر بأنه يعمل مشرف أمن فى إحدى الشركات، وبعد الزواج أخبرنى بأنه ترك تلك الوظيفة واشترك مع أحد أصدقائه فى مشروع مربح، وبعد خمسة شهور فقط من زواجنا تم القبض عليه واتهامه فى قضايا سرقة شقق سكنية بالمنطقة والمناطق المجاورة، وقامت كاميرات المراقبة بتصويره هو وأحد أصدقائه، وعندما رفضت زيارته فى محبسه قامت والدته بطردى من شقة الزوجية وأخذوا كل أغراضي، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع عدة دعاوى ضده للحصول على كافة حقوقي".  

حبس زوج زوجة شقة سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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