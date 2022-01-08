السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح لنظام غذائي صحي من الرياضيين المحترفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شارك عدد من نجوم الرياضة باتحاد كرة القدم الأمريكي والرابطة الوطنية لكرة السلة والأولمبياد تفاصيل عن نظامهم الغذائي ولياقتهم البدنية، خلال العام 2021.

ونعرض لكم خلال السطور التالية بعض هذه النصائح وفقا لموقع insider. 

توم برادي يعطي إبهامه لأعلى خلال مباراة ما قبل الموسم في عام 2021.

توم برادي: يتبع قاعدة 80/20


يمكن أن تساعدك قاعدة Tom Brady 80/20 في الحصول على المزيد من الخضروات دون أن تصبح نباتيًا تمامًا، وفقا لما قاله توم برادي إنه يتبع قاعدة 80/20، ما يعني أن 80٪ من وجبته الغذائية عبارة عن  أطعمة نباتية مثل الخضار أو الأرز والحبوب، بينما تتكون الـ 20٪ الأخرى من اللحوم الخالية من الدهون أو الأسماك 

يسمح نمط الأكل هذا لأسطورة اتحاد كرة القدم الأميركي البالغ من العمر 44 عامًا بالحصول على العديد من الفوائد التي يقدمها النظام النباتي، والتي تشمل تحسين صحة الأمعاء وتقليل الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة، وفقًا للجنة الأطباء للطب المسؤول، كما أنه  قادر أيضًا على تجاوز أكبر التحديات التي يواجهها النباتيون مثل إيجاد مصادر صحية يمكن الاعتماد عليها للبروتين والحرمان من العناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم.

أوستن إيكلر

أوستن إيكلر: عصير بيض نيئ كل يوم 


تم تصنيف أوستن إيكلر الذي يركض للخلف في دوري كرة القدم الأمريكية على أنه أقوى تراجع في الدوري بسبب قوته في غرفة الوزن، ويقول إن إحدى الطرق التي حصل بها على هذا التصنيف هي شرب عصائر البيض الخام كل يوم.

وأخبر نجم لوس أنجلوس البالغ من العمر 26 عامًا صحة الرجال أنه يشرب عصيرًا مع البيض النيئ وإما الحليب العادي أو حليب اللوز في عصائر الإفطار الخاصة به للحصول على البروتين ، إلى جانب الشوفان والفاكهة، ويعد هذا العصير مليء بالبروتين ، كما أنه يتماول البيض الخام. 

وتحتوي بيضة واحدة على حوالي ستة جرامات من البروتين، ولكن لا ينصح بعض الأطباء بتناول البيض النئ حيث تواجه أجسامنا صعوبة في إمتصاص البروتين بهذا الشكل حيث من المرجح أيضًا أن يتسبب تناول البيض نيئًا في الإصابة بالسالمونيلا وهو نوع من البكتيريا التي يمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا. 

كيفن لوف

كيفن لوف يتبع نظام الأسماك 

يقول كيفن لوف إن النظام الغذائي المليء بالأسماك الدهنية يجعله يلعب في أفضل حالاته مع تقدمه في العمر.

وقال نجم الدوري الاميركي للمحترفين كيفن لوف إن نظامه الغذائي يتكون في الغالب من الأسماك الدهنية هذه الأيام، وأكد المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا إن هدفه هو الحصول على الكثير من البروتين  وتناول الأسماك مثل السلمون والتونة وسمك أبو سيف بشكل منتظم. 

ويمكن أن تمثل حصة واحدة من سمك السلمون أو التونة 41٪ من المدخول اليومي الموصى به من البروتين ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، كما تحتوي الأسماك أيضًا على فيتامينات مثل B3 و B5 و B6 و B12 و D و E ، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية والسيلينيوم والبوتاسيوم.

كلاي طومسون

كلاي طومسون: لفائف الخس هي السر 


استبدل نجم غولدن ستايت ووريورز كلاي طومسون الكعك على البرجر الخاص به بلفائف الخس هذا العام لخفض الكربوهيدرات وإضافة بعض الخضروات الإضافية إلى نظامه الغذائي، ويتطلع النجم البالغ من العمر 31 عامًا للعودة إلى ملعب كرة السلة لأول مرة منذ عامين بعد أن غاب عن الموسمين الأخيرين بسبب الإصابات، وبالنسبة إلى طومسون، كان اتباع نظامه الغذائي الصحيح أثناء إعادة التأهيل خطوة كبيرة نحو عودته، حيث قال إنه لا يريد أن يتبع نظامًا غذائيًا دسمًا يحتوي على الكثير من السكر والخبز والكربوهيدرات. 

أوستن إيكلر كلاي طومسون كيفن لوف نصائح الرياضين اللياقة البدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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