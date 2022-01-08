لشهر يناير.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من المصرية للاتصالات

يتابع أغلب المواطنين آخر الأخبار المتعلقة بالفواتير الخاصة بهم من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، ضمن التسهيلات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، إذ احتل رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عملية البحث على محرك البحث الاجتماعي «جوجل».

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى

ويستعرض «الدستور » كل ما هو متعلق بخدمة المواطنين للاستعلام عن والخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن الفاتورة الخاصة.

ويعتبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الشركة المصرية للاتصالات، من أهم وأنجح المواقع التي توفر للعملاء كافه الخدمات في سداد الفواتير وتقديم شكاوي في اي وقت على مدار 24 ساعة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى

ويمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الدخول علي هذا الرابط «هنا» للاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي، بالإضافة لخدمات الإنترنت، كذلك معرفة إجمالي قيمة المبالغ المراد سدادها شهريًا، دون إعداد للوقت والجهد خاصة في ظل حرص الحكومة على التباعد الاجتماعي.



خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي



يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات حاليًا الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية، وتسجيل بياناتهم لمعرفة إجمالي المبلغ المراد دفعه والاستمتاع بخدمات التليفون الأرضي من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط «هنا»

2- اختيار الاستعلام عن الفاتورة من القائمة الرئيسية للموقع

3- كتابة بيانات العميل المتعاقد مع الشركة الراغب في الاستعلام عن الفاتورة

4- كتابة الاسم والرقم القومي ومحافظة الإقامة

5- كتابه رقم التليفون الارضي مسبوق بكود المحافظة في الخانات المخصصة لذلك

6- الضغط على زر الاستعلام.

7- ظهور إجمالي المبلغ او قيمه الفاتوره بالتفاصيل والمبلغ كاملا.