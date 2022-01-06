طريقة الاستعلام عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير كيفية الاستعلام عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2022، حيث أصبح المواطنون يلجأون لطرق الدفع الإلكتروني لسداد قيمة الفواتير ومستلزماتهم اليومية، وذلك بعد ميكنة أغلب الخدمات، ويبحث حاليًا المواطنون على موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022، وخاصة أن سداد فاتورة التليفون من الفواتير التي يحرص عليها المواطنون لارتبارطها بتشغيل الإنترنت المنزلي.

الاستعلام عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022

وتستعرض "الدستور" آليات الاستعلام عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات باتاحة رابط مباشر للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الذي يمكنك الدخول إليه (من هنا).

وبعد الدخول على رابط الاستعلام عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022، يتم إدخال كود المحافظة التابع إليها، ثم إدخال رقم التليفون الخاص المراد الاستعلام به عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022.

الضغط على زر إظهار الفواتير اذ تظهر لك قيمة الفواتير التي لم تدفع

مميزات الاستعلام عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022

تستطيع من خلال الرابط الذي تم تحديده بالأعلى الاستعلام منه عن فاتورة رقم هاتفك الجديد، كما يمكن لك اختيار وسيلة الدفع سواء فيزا أو أحد طرق الدفع المباشر، كما تستطيع معرفة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2022، عبر طريقتين أساسيتين الأولى من خلال الإنترنت، والثانية عبر الاتصال التليفوني، حيث بمكنك من خلال الاتصال من التليفون الأرضي بالرقم المختصر للشركة وهو 19777 لمعرفة الفواتير المستحقة عليك.

وفي حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضى سيتم تحويل خطوط التليفون الأرضي إلى العمل بنظام الاستقبال في حالة عدم الدفع اعتبارًا من يوم 15 فبراير 2022 وحتى 14 مارس المقبل.