إزالة أعمال بناء مخالف ورفع 20 طن مخلفات بالمنيا (صور)

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، حالة بناء مخالف بدون ترخيص بأحد شوارع حي وسط المدينة، وتحفظت على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي المخالفة، كما كثفت من أعمال النظافة بشوارع الحي وقامت برفع 20 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

وقال محمد عبدالعظيم، رئيس حي وسط مدينة المنيا، إن حي وسط المدينة تمكن اليوم من رصد وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع سعد زغلول، وتم التحفظ على الأدوات ومواد البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأضاف رئيس الحي، أن الحي واصل حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع الحي من خلال ورديات العمل الثلاث على مدار اليوم، ورفع 20 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة بشوارع الحي ونقاط التجمع، وتم نقلها إلى المقلب الوسيط لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، المتابعة المستمرة ومواصلة الجهود المبذولة في كافة قطاعات العمل للحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا، وكذلك التصدي لكافة أشكال التعديات المخالفة للقانون وعدم التهاون مع المخالف، مشيرًا إلى أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي أكد خلالها تكثيف أعمال النظافة في كافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها مع التصدي لجميع حالات البناء المخالف العشوائي بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن على جميع المخالفين دون أية استثناءات.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، كثفت حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع ومداخل ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها.