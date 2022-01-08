وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في ورشة عمل «كورونا والتنمية المستدامة 2030»

استعدادًا لـ«منتدى شباب العالم»..

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، في ورشة عمل "جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030" ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم.

وساهم وفد التنسيقية في اليوم الأول من الورشة، مساهمة فعالة في النقاشات التي دارت اليوم حول المشكلات التي يواجهها العالم إثر الجائحة، وكيفية تحديد هذه المشكلات بدقة في مجالات الصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والطاقة النظيفة.

وأوصت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بأهمية أن تعزز الدول الفرص المتساوية للحصول على الخدمات الطبية، وكذلك بالاهتمام بالصحة النفسية خاصة بعدما أظهرته الجائحة من فشل لبعض الأنظمة الطبية للدول والزيادة المطردة في أعداد المصابين بالأمراض النفسية.



فيما شارك محمد الصعيدي، عضو التنسيقية، ضمن مجموعة الطاقة النظيفة كيفية تطوير التبادل التكنولوجي بين الدول النامية والمتطورة في مجال ملف انبعاثات الطيران المدني.

بينما ناقش أحمد يحيى، عضو التنسيقية، كيفية تحويل المدن إلى مدن مستدامة، وكيفية إدارة المخالفات وتأثير كورونا على المياه النظيفة.

ضم وفد التنسيقية،كلًا من النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد يحيي ومؤمن سيد ومحمد الصعيدي، أعضاء التنسيقية، فيما تستكمل الورشة أعمالها الورشة غداً الأحد.

فيما اجتمع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، استعدادا لفعاليات المنتدى، ومشاركة الخبرات بين الأعضاء، من خلال عدد من ورش العمل، والاجتماعات وأنشطة بناء الفريق.

تناولت ورش العمل، الحديث عن إنجازات ومشاركات التنسيقية في المنتدى هذا العام، والبروتوكول والقواعد المنظمة للمنتدى، كما تم عقد تدريب عن مهارات التعامل مع الإعلام.

وشهدت ورش العمل تفاعل الحضور والتزام تام بالإجراءات الاحترازية حرصاً علي سلامة الاعضاء المشاركين.