السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

التدخين والخمر الأبرز.. تحذيرات من الكنيسة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد

الكريسماس
الكريسماس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بحلول أول يوم في فترة احتفالات عيد الميلاد المجيد، التي تستمر حتى يوم 19 من يناير الجاري، حيث الاحتفال بعيد الغطاس المجيد.

وحذرت الكنيسة شبابها ومؤمنيها من الوقوع في بعض المحظورات أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مثل شرب الخمر، فقال الباحث الكنسي شريف برسوم، إن الله امتدح عدم شرب الخمر، فقد وضح الرب في سفر أرميا مدحه لعدم شرب الخمر: "ثم صارت كلمة الرب إلى أرميا قائلة: هكذا قال رب الجنود.. اذهب وقل لرجال يهوذا وسكان أورشليم قد أقيم كلام يوناداب بن ركاب الذي أوصى به بنيه أن لا يشربوا خمرا، فلم يشربوا إلى هذا اليوم لأنهم سمعوا وصية أبيهم. وأنا قد كلمتكم مبكرًا ومكلما ولم تسمعوا لي «سفر إرميا 35: 12-14»، وهنا يعاتب الرب شعبه هنا بطاعة أبناء يوناداب لوصية أبيهم بعد شرب الخمر، أما هذا الشعب فلا يطيع وصاياه.

وأشار «برسوم» في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن الكنيسة تحذر من الوقوع في خطية التدخين لأن التدخين يؤذي صحة الفرد، وصحة الفرد تلك منحة من الله منحت له لكي يقدمها في العبادة والسجود كما قال الإنجيل: "أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ هَيْكَلُ اللهِ، وَرُوحُ اللهِ يَسْكُنُ فِيكُمْ؟ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُفْسِدُ هَيْكَلَ اللهِ فَسَيُفْسِدُهُ اللهُ، لأَنَّ هَيْكَلَ اللهِ مُقَدَّسٌ الَّذِي أَنْتُمْ هُوَ." «1 كو 3: 16».

كما طالبت بضرورة التزام ملابس الحشمة بالنسبة للفتيان والفتيات والإعراض عن الملابس الغير محتشمة، مثل البنطال الممزق والبلوزات العارية أو الضيقة اوالواسعة بشكل ملفت.

وأوضح «برسو» أن الإنجيل يقول «وَكَذلِكَ أَنَّ النِّسَاءَ يُزَيِّنَّ ذَوَاتِهِنَّ بِلِبَاسِ الْحِشْمَةِ، مَعَ وَرَعٍ وَتَعَقُّل، لاَ بِضَفَائِرَ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ لآلِئَ أَوْ مَلاَبِسَ كَثِيرَةِ الثَّمَنِ» «1 تي 2: 9».

عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد

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وائل لطفي

لا لقمع النساء

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