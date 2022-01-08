نصائح هامة للسفر مع الشريك لأول مرة

بعد اختيار شريك الحياة، تكون هناك رغبة في قضاء وقتع ممتع معًا، والقيام بتجارب جديدة كالسفر إلى مكان آخر، تكون فيه بصحبة شريك حياتك، وتتعرفا من خلاله على ثقافات أخرة وزيارة أماكن جديدة، لم تشاهدوها من قبل.

ولكن قبل الشروع في الإقبال على هذه الفكرة لابد من التخطيط إليها جيدًا لي تكون هذه التجربة سعيدة حقًا، وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي يمكن من خلالها قضاء وقتًا ممتع بحسب ماورد في موقع «off-the-path».

اختر وجهة تهتم بها كلاكما:

في البداية وقبل الإقدام على تجربة السفر نفسها، هناك عوامل يجب أن تراعيها، وهي اختيار المكان الذي يمكن أن تذهب إليه، فمن المحتمل أن يكون لديك قائمة أمنيات تعرض البلدان التي ترغب في زيارتها، ومن المحتمل أن يكون لدى شريكك واحدة أيضًا، لذلك يجب أن تعرض الأمر عليه وتستمع إلى اقتراحاته والوصول إلى مكان يمكن أن تسافرا إليه معًا.

تحقق مما إذا كانت الوجهة تقدم كل شيء:

ما إن انتهيت من اختيار المكان الذي ترغب في السفر إليه فكر جيدًا، في الأشياء التي يمكن أن تساعدك في الاستمتاع بهذه الرحلة فعلى سبيل المثال، أنت ترغب في الذهاب إلى الجبال، لكن شريكك حريص على الغوص، ومن ثم يجب الحرص على اختبار بلد، أو مدينة تقدم الخدمتين معًا.

الإقامة في الفندق:

إذا كان الشريك يرغب في البقاء داخل فندق مرتفع الثمن وهو الأمر الذي لا تقوى على تحمله، اعرض على الشريك أنه يمكن الاستمتاع بالأموال التي نبذلها في هذا المكان، كما أننا يمكن أن نحصل على مكان جيد، بأموال أقل، ويحقق لنا أيضًا الامتيازات التي نريدها، ونقوم نحن بتوفير النفقات لقضاء وقت أطول.