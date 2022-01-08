السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

للمرافعة.. تأجيل محاكمة «دجال الجيزة» لجلسة 22 يناير

دجال
دجال

أجلت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد شعبان نصر وعضوية المستشارين كريم طارق وتاج الدين محمد بسيوني، استئناف "أيمن أبو سريع" الشهير إعلاميا بدجال بولاق الدكرور على حكم حبسه سنة، لجلسة ٢٢ يناير الجاري، للاطلاع وسماع مرافعة الدفاع في اتهامه بالنصب والاحتيال على أحد الضحايا والاستيلاء على أمواله.

كانت الأجهزة الأمنية ضبطت مالك مركز بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلى – هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.

كما تم ضبط فيديوهات توثق جرائمه، واعترف المتهم بالنصب على المواطنين بزعم علاج المرضى دون حاجة لطبيب، وأقنع الزبائن بقدرته على جلب الحبيب والرزق وفك المربوط وزواج العانس، واعترف بأنه جمع مبالغ مالية من نشاطه الإجرامى، وكان يخطط لجمع ثروات طائلة، والمتهم روج لنفسه عبر السوشيال ميديا.

محكمة جنح مستانف الجيزة تأجيل استئناف دجال بولاق الدكرور حبسه

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وائل لطفي

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