«الاهتمام بالمساجد الأثرية».. توجيهات رئيس الوزراء خلال الجولة التفقدية اليوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، برفقة محافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وأعضاء الصندوق مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، حيث شملت زيارة رئيس الوزراء ومرافقوه منطقة الحاكم وباب زويلة ودرب اللبانة والفسطاط ومجرى العيون وبطن البقرة.

ترميم جامع عمرو بن العاص

وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لترميم جامع عمرو بن العاص بالكامل، حيث سيعد أبرز عناصر تطوير هذه المنطقة بما يحظى به من أهمية تاريخية ودينية وتراثية.

جاء ذلك خلال استماعه إلى شرح عن مشروع تطوير جامع عمرو بن العاص يتم على مساحة 12 ألف م2، وسيضم 4 حوائط زراعة متدرجة، و3 نوافير، و12 حوض زراعة، و174 حوض نخيل، وتطوير البوابات، كما يشهد المشروع تنفيذ حديقة الاستقبال، وممشى البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، ومبنى متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الأيقوني، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى، وكذا تطوير السوق ليضم حرف تراثية أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، مع تطوير منطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهي لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادي، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

تسكين أهالي عزبة أبو قرن بمنازل حضارية

استمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى شرح مفاده أنه تم إخلاء العزبة من قاطنيها، وعددهم 4700 أسرة تم نقلهم بالكامل، وإعادة تسكينهم في وحدات سكنية بديلة مجهزة بالأثاث بمشروع معاً الحضاري، بمدينة السلام.

وأكد رئيس الوزراء أن ما تحقق في إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها فى مشروع حضاري يعد انجازأً تاريخياً، وحلماً تم تحقيقه أخيراً، وأصبح واقعًا، بعد عقود من محاولات إخلاء هذه المنطقة دون جدوى، لتدخل هذه المنطقة على الفور ضمن خطة تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط الحضاري، موجهأً الشكر لمحافظة القاهرة ومسئولي المحافظة ورئيس الحي وغيرهم من المسئولين على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذا الحلم.

صرف التعويضات للمستحقين من أصحاب الخربة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة صرف التعويضات للمستحقين من أصحاب المباني الخربة التي سيتم إزالتها، واستكمال ترميم كافة المباني ذات الطابع الأثري والتاريخي بالمنطقة، مع الاستمرار في توحيد الواجهات في شارع المعز لإضفاء هوية بصرية لهذا الموقع الأثري المميز، كما وجه بتغطية الشوارع الجانبية بحجر البازلت، وسرعة تشكيل كيان يتولى إدارة وصيانة هذه المنطقة للحفاظ عليها.

إيلاء أهمية للمساجد الأثرية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بإيلاء أهمية كبيرة بالمساجد الأثرية المتواجدة في محيط ميدان درب اللبانة، وخاصة مسجد السلطان حسن الذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية الإسلامية في مصر.