السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«ماهر في عملك».. أبرز أسباب التنمر في العمل

التنمر الوظيفي
التنمر الوظيفي

رصد موقع «timesofindia» أسباب حدوث التنمر بين الزملاء في العمل.

أنت ماهر في عملك

يأتي التنمر من شخص معقد عندما يكون أداء الآخر جيدًا، وإذا كنت تجذب الانتباه في ضوء جيد من رئيسك في العمل، فسيحاول مرؤوسوك التنمر عليك لأنهم حسودون، وسواء كنت جيدًا في عملك، أو الحصول على الأرقام المطلوبة، أو إنهاء العمل في الوقت المحدد، أو وجود جهات اتصال جيدة.

انت مشهور

في بعض الأحيان، حتى لو كنت جميلًا، ولطيفًا بالكلمات وشائعًا في العمل، فإن المنعزلين والمنبوذين يحبون "ماسالا" لذا فهم يحاولون التنمر عليك، إنهم يختارون وضعك الاجتماعي بل ويسخرون منك بسبب شعبيتك. فقط تذكر أنه من العبث التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص.

انت شخص طيب

إذا كنت شخصًا جيدًا، فإن بعض الدناءة يحبون التنمر عليك، وإنهم يشعرون بأنك غبي وأنك لن تستجيب لذلك يستمرون في العمل، فقط لأنك لاعب فريق مع قائد متنمر، سيبذلون قصارى جهدهم لجعلك الهدف.

أنت ضعيف

غالبًا ما يكون العديد من الأشخاص ذوي الشخصية الخاضعة معرضين للخطر، لذا فهم أهداف سهلة عندما يعلم شخص ما أنه يمكن أن تتعرض للتنمر، فلماذا لا يفعلون؟ فكر من عملية التفكير الملتوية هذه.

إنهم يعرفون يأسك من أجل هذه الوظيفة

هناك أناس لديهم هذه العقلية المريضة وليس هناك من ينكر، وإذا علم كبار السن أنك في حاجة ماسة لهذه الوظيفة ولن يشتكوا خوفًا من تعريض هذه الوظيفة للخطر، فسوف يتنمرون عليك صراحة، حتى إذا كنت قد تقدمت بشكوى إلى الموارد البشرية ولم يتم اتخاذ أي خطوة، فتذكر قيمتك الذاتية واترك في هذا الموقف! لا أحد يستحق مكان عمل كهذا

كبار السن السلوك السلبي أنت ماهر في عملك التنمر الموارد البشرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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