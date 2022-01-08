بولندا تقر بشراء برنامج بيجاسوس التجسسي لمحاربة الجريمة

أقر زعيم الحزب القومي الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي في مقتطفات من مقابلة بأن بلاده اشترت برنامج بيغاسوس للتجسس، لكنه رفض الاتهامات باستخدامه ضد المعارضة السياسية.

وقال ياروسلاف كاتشينسكي رئيس حزب القانون والعدالة ونائب رئيس الوزراء الذي يتمتع بنفوذ كبير، في المقابلة مع مجلة سيتشي التي ستنشر بأكملها الإثنين إن "عدم امتلاك الأجهزة البولندية هذا النوع من الأدوات سيكون أمرا سيئا".

وهزت التهم المتعلقة باستخدام برنامج بيغاسوس، بولندا في الأسابيع الأخيرة، في فضيحة دفعت البعض إلى تشبيهها بفضيحة ووترغيت التي أدت إلى استقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في 1974.

وبمجرد تثبيته في هاتف محمول، يتيح بيغاسوس الوصول إلى رسائل وبيانات المستخدم، ويسمح بتنشيط الجهاز عن بُعد لالتقاط الصوت أو الصور.

وردا على سؤال حول الاتهامات بأن الحكومة استخدمت البرنامج للتجسس على المعارضة، قال كاتشينسكي إن البرنامج "تستخدمه الوكالات لمكافحة الجريمة و الفساد في كثير من البلدان".

وشدد في المقابلة على أن أي استخدام لهذه الأساليب "يبقى تحت سيطرة المحكمة والنيابة العامة". كما رفض اتهامات المعارضة، معتبرا أنها "تُحدث ضجة كبيرة من اجل لا شيء".

وأكد "سيتيزن لاب" وهو مختبر لرصد الأمن السيبراني مقره كندا، استخدام بيغاسوس ضد ثلاثة أشخاص في بولندا بمن فيهم كريستوف بريجا، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المعارضة الرئيسي، أثناء تنسيق حملته خلال الانتخابات التشريعية في عام 2019.

وقال جون سكوت-رايلتون الباحث الرئيسي في "سيتيون لاب"، إن الاستخدامات المكتشفة لبيغاسوس لا تشكل سوى "قمة جبل الجليد"، معتبرا أن استخدامه يشير إلى "اتجاه استبدادي" في بولندا.

وقال بريجا إن اختراق هاتفه أثر على نتيجة الاقتراع التي فاز بها حزب القانون والعدالة.