السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عودة حركة السيارات على طريق محور 30 يونيو المتجه للإسماعيلية

طريق
طريق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عودة الحركة المرورية على محور ٣٠ يونيو المتجه من بورسعيد الي الإسماعيلية ؛عقب إغلاقه منذ ساعات بسبب الطقس السيئ، وانعدام الرؤية لظهور الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، حيث نشرت الخدمات المرورية اللازمة لرفع أي معوقات بالطريق مع تفعيل خدمة الإغاثة المرورية.

ورصدت الإدارة العامة للمرور شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية أمام قائدي السيارات، وعلى الفور أغلقت طريق شبرا بنها الحر، وطريق بورسعيد اتجاه دمياط وغلق محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية، وغلق طريق بورسعيد اتجاه القاهرة.

وشددت الإدارة العامة للمرور على جميع السائقين اتخاذ جميع أشكال الحيطة والحذر خلال السير على الطرق، وأهمية اتباع الإرشادات وقواعد السير خلال الشبورة، كما تهيب بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

الإدارة العامة للمرور الإسماعيلية محور ٣٠ يونيو ظهور الشبورة المائية الطقس السيء

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«التضامن» تبدأ صرف دعم «تكافل وكرامة» السبت المقبل

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

شغب أثناء محاكمة حسن راتب.. وتشديد أمنى مكثف

فريد الديب للمحكمة: حسن راتب يعاني من مرض خطير تغلغل في جسده

سجنه الاحتلال البريطاني.. أبرز المعلومات عن حمدي أحمد في ذكرى وفاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل