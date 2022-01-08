السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

8263 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة فى تايلاند

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، صباح اليوم السبت ، تسجيل 8263 حالة إصابة و 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة، زاد بواقع 737، من 7526،  أمس الجمعة، لكن حصيلة الوفيات تراجعت بواقع خمس حالات، من 19 حالة.

وهناك 7802 حالة، بين السكان و110 من نزلاء السجون.
 

وخرج 2865 مريضا من المستشفيات أمس الجمعة بعد تعافيهم من الفيروس.
 

ومنذ بدء الجائحة، أوائل عام 2020، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و261 ألفا و39 حالة  وتعافى مليونان و191 ألفا و262  ، بشكل كامل، حتى الآن.
 

وبلغت حصيلة الوفيات 21 ألفا و719، خلال الموجة الثالثة و21 ألفا و813، منذ بدء الجائحة.

وأوقفت تايلاند برنامجها الخاص بدخول الوافدين إلى البلاد دون الخضوع لحجر صحي، وذلك بعد أقل من شهرين من إطلاقه، بسبب مخاوف متعلقة بالانتشار المحتمل لمتحور "أوميكرون" من خلال السائحين القادمين إلى البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الثلاثاء، أن اللجنة المعنية بمكافحة مرض "كوفيد 19-" في البلاد، والتي يترأسها رئيس الوزراء، برايوت تشان- أوتشا، علقت الموافقة على دخول الزائرين للبلاد بدون الخضوع لحجر صحي، بداية من الثلاثاء وحتى الرابع من يناير المقبل، في ظل تزايد حالات الإصابة بين الوافدين بالسلالة المتحورة من الفيروس.
 

ومن المقرر أن يتم تعليق العمل بنموذج "تيست آند جو" (وتعني اختبر وادخل) - الذي لا يلزم الوافدين بالخضوع للحجر الصحي، وكان يتعين بموجبه على السائحين الذين حصلوا على اللقاح كاملا فقط، إجراء اختبار "بي سي آر" عند الدخول منذ نوفمبر، ثم الانتظار لليلة واحدة في الفندق الخاص بهم حتى ظهور النتيجة - لمدة أسبوعين، بحسب ما قاله رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بعد عقد اجتماع طارئ للحكومة.

الجائحة وزارة الصحة التايلاندية الصحة فيروس كورونا تايلاند

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وائل لطفي

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