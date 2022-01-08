اعترافات المتهمين بالتعدي على شخص بسلاح أبيض بسبب خلافات النسب

أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت، المتهمين بالتعدي على أحد الأشخاص - صاحب ورشة لتصليح الأحذية - بسلاح أبيض بسبب خلافات النسب إلى محكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين (بهاء .م) و(إبراهيم. م) - عاطلين - أقَّرا بتعديهما على المجني عليه (علاء.ح) - صاحب ورشة لتصليح الأحذية - بسلاح أبيض (مطوة) بسبب خلافات النسب بينهم.

وأقر المتهمين، بأن المجني عليه هو زوج شقيقتهما، وتزوج من غيرها عرفيًا، بالإضافة إلي حصوله منها عنوة على مبلغ ٧٠ ألف جنيه وتعدى عليها ضربًا وأجبرها على توقيع وصلات أمانة بالإكراه.

وأضاف المتهمين: «قررنا أخذ حقها منه وتوجهنا لمحل سكنه وتعدينا عليه بالضرب محاولين أخذ أموالها منه، وعندما اشتدت المشاجرة بيننا تعدينا عليه بسلاح أبيض مطوة».

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة بدر، من صاحب ورشة لتصليح الأحذية، يفيد بقيام أشقاء زوجته بالتعدي عليه بسلاح أبيض مطوة بسبب خلافات النسب بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان أداة الجريمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.