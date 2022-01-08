تدريب 57 ألف إمام وواعظة.. حصاد قطاع الأوقاف خلال 2021

في مختلف الاتجاهات والمحاور تتسارع خطى الدولة المصرية للنهوض والارتقاء بقطاع الأوقاف في إطار مسؤولياته الدينية والدعوية والاجتماعية والتنموية والتكافلية وعمارة المساجد، وهي المسؤوليات التي تدعم فلسفة الدولة الشاملة في إعادة بناء الإنسان المصري على الأصعدة كافة، وتجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين وإطلاق العمل الدعوي في الفضاء الإلكتروني، هذا إلى جانب الحرص على أعمال البر وخدمة المجتمع سواء داخلياً أو خارجياً وتوفير كل سبل الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وأيضاً للطلبة الوافدين، بما ينعكس ثماره على خلق حالة من الوعي والتعاون والتكاتف داخل المجتمع.

وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الأوقاف.

واستعرض التقرير جهود نشر الفكر الوسطي وتجديد الخطاب الديني، موضحاً أنه تم إصدار ونشر كتب تحقق هذا الهدف حيث تم تأليف 18 كتاباً جديداً ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى 95 كتاباً، بالإضافة إلى إصدار 14 كتاباً جديداً ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى 38 كتاباً.

كما تم إصدار 13 كتاباً جديداً ضمن سلسلة "رؤية" للنشء ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى 15 إصداراً، فيما تمت المشاركة في7 معارض أهمها معرض القاهرة الدولي رقم 52 للكتاب، ومعرض أكاديمية ناصر العسكرية.

وفيما يتعلق بالتدريب والمبادرات التثقيفية، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 429 دورة وبرنامجاً تدريبياً لأكثر من 57 ألف إمام وواعظة وإداري ومعلم ومعلمة تربية دينية، فضلاً عن إطلاق 50 صالوناً ثقافياً ولجنة علمية وندوة ضمن الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتنفيذ 6 معسكرات تثقيفية للأئمة والوافدين ومعلمي التربية الدينية.

يأتي ذلك في حين تم إقامة المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، فضلاً عن إطلاق مسابقتين تثقيفيتين للتعريف بنبي الرحمة ضمن مبادرة "نبي الرحمة"، وكذلك إطلاق مبادرتي سكن ومودة ، وحق الطفل.

وبشأن ريادة مصر عالمياً لنشر الفكر الوسطي المعتدل، ذكر التقرير أنه تم إهداء 14290 كتاباً علمياً من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية، فضلاً عن تم ترجمة 21 خطبة إلى 19 لغة أجنبية.

وبجانب ما سبق، فقد تم إصدار 40 كتاباً جديداً ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة ليصل إجمالي ما تم إصداره منها 43 كتابًا، بالإضافة إلى ترجمة 8 كتب إلى 10 لغات أجنبية ليصل عدد الكتب المترجمة إلى 112 كتاباً.

أما عن مسابقات القرآن وإيفاد القراء ودعم الوافدين، فقد أوضح التقرير أنه تم إقامة المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم بمشاركة 74 متسابقًا من 42 دولة في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر 2021، بجانب إيفاد 129 إماماً وقارئاً من الأوقاف إلى مختلف دول العالم لإحياء ليالي شهر رمضان الكريم.

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