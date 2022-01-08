اليابان تدرس إعطاء الأولمبيين جرعات معززة ضد كورونا قبل أولمبياد بكين

تدرس الحكومة اليابانية إعطاء جرعات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للرياضيين والمسؤولين في البلاد قبل انطلاق أولمبياد بكين وأولمبياد الخاص، وسط زيادة عالمية في معدل الإصابات بكوفيد-19 مدفوعا بسلالة أوميكرون، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الخطة.

وقالت المصادر، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم السبت إنه مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بأوميكرون بسرعة في اليابان، تدعو مجموعة متزايدة داخل الحكومة لإطلاق جرعات معززة للرياضيين اليابانيين وغيرهم ممن سيسافرون للمشاركة في الحدث الرياضي العالمي.

ويأتي افتتاح دورة الألعاب الشتوية في أقل من شهر، وهو جدول زمني قبل أهلية عامة السكان للحصول على الجرعات المعززة وفقا لطرح اللقاح في اليابان. وقالت المصادر المطلعة إنه بالنظر إلى التوقيت، يعتقد بأن الحكومة تناقش كيفية إدارة الجرعات المعززة ومن يجب أن يتلقى مثل هذه الجرعات.

فيما أفادت تقارير أخيرة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 302 مليون و999 ألفا و389 حالة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و479 ألفا و388 حالة.. مضيفة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 59.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 35.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.3 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ836 ألفا و603 حالات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و654 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 483 ألفا و178 حالة.