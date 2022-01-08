المرور تعمم 6 أرقام هاتفية لتلبية استغاثة حوادث الشبورة المائية

عممت الإدارة العامة للمرور 6 أرقام هاتفية متصلة بغرف العمليات وإدارة الأزمات لتلبية استغاثة حوادث الشبورة المائية وأهابت الإدارة، اليوم السبت، بالمواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات المرور عند قيادة السيارة أثناء نزول الشبورة المائية وحجب الرؤية على الطرق الصحراوية والسريعة، وأكدت بضرورة التزام قائدي السيارات بالسرعة القانونية وترك مسافة أمان كافية بين السيارات.

ونشرت الإدارة العامة للمرور سيارات الإغاثة بجميع الطرق، لمساعدة السائقين الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث ناتجة عن الشبورة المائية وفى هذه الحالة على قائدي السيارات الاتصال بالرقم 01221110000.

كما خصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة أرقاما للإغاثة هى "136 / 01155554444" حيث تستقبل البلاغات وإخطارات المواطنين غرف عمليات المرور ليتم انتقال الخدمات إلى الأماكن التى توجد بها طوارئ.

وخصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة خط ساخن للإبلاغ عن أى معوقات مرورية وهو 01205344444، مع تجهيز غرف عمليات تتقلى الاتصالات عبر الخط الساخن 114.

وتتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وشكلت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالي، بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة، وتعمل غرفة العمليات، ستنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.