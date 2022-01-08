السعودية: ننسق مع الجانب الفرنسى بشأن حادث سباق رالى داكار 2022

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الجهة المختصة في المملكة تعمل على التنسيق واطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق والصور والمعلومات والأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة بشأن الحادث الذي تعرضت لهُ سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية؛ والذي تضمن أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.



وأوضحت الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- أنه في إطار التعاون الثنائي بين البلدين؛ تود وزارة الخارجية التوضيح أن الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمين حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دولياً من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما أنها تتمنى للمصاب الشفاء العاجل.

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية التقرير اليومي لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تم إصدار نحو 20 مليونا و751 ألفا و940 تصريحا لدخول مسجد الحرام.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التصاريح اليوم لدخول مسجد الحرام كان 364 منهم 237 ألفا و702 مصل و126 ألفا و302 عمرة، موضحة أن المتوسط اليومي للصلاة في المسجد الحرام 72 ألفا و679 مصليا و63 ألفا و847 معتمرا يوميا.

وأشارت إلى أن أعداد التصاريح التي تم إصدارها لدخول إلى المسجد النبوي بلغت نحو 2 مليون و744 ألفا و186 تصريحا، لافتا إلى أن اليوم قد زار 3 آلاف و861 زائرا لقبر الرسول الكريم، كما قام 5 آلاف و74 شخصا بالصلاة في الروضة الشريفة، بمجموع تصاريح وصلت 8 آلاف و935 تصريحا.

وأوضحت أن المتوسط اليومي لتصاريح اليومية في المسجد النبوي منهم نحو 9 آلاف تصريح لزيارة قبر الرسول الكريم، و9 آلاف تصريح للصلاة في الروضة الشريفة.