آيتن عامر تتألق بالأسود في كليبها الجديد «بناقص»

فاجأت النجمة آيتن عامر متابعيها بنزول أغنية جديدة تدعى "بناقص" حيث تعتبر تجربتها هي الأولى بشكل رسمي في الغناء.

نشرت الفنانة برومو الأغنية الجديدة، التي تفاعل مع الكثيرين بشكل جيد، فالبعض تمنوا لها التوفيق، وطالبوها بالاستمرار في الغناء لجمال صوتها.

«بناقص».. الحزين يليق بآيتن عامر

اختارت النجمة آيتن عامر اللون الحزين لأغنيتها الجديدة، حيث تعبر عن خذلان شريك الحياة وكيفية استعادة الأنثى قوتها بعد الانفصال عن الحبيب.

وشجع متابعو الفنانة آيتن عامر الاستمرار في هذا اللون من الغناء، حيث أنها استطاعت أن تمزج بين قدرتها على التمثيل من خلال تعبيرات العيون ولغة الجسد، بجانب الصوت المميز.

صورة من الكليب

إطلالات جذابة

اعتمدت آيتن عامر خلال ظهورها بالكليب على بعض الإطلالات التي ساهمت في إبراز فكرة الأغنية، حيث سيطر اللون الأسود على إطلالاتها.

كما نسقت مع الإطلالات تسريحات شعر مرفوعة، توحي بالقوة خاصة بعد الانفصال والاستغناء عن شريك الحياة.