أيتن عامر تطرح فيديو كليب «بناقص»

أطلقت الفنانة أيتن عامر قبل قليل كليب أغنيتها الأولى في عالم الغناء بعنوان «بناقص»، بعد تأجيلها لفترة طويلة عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» في تحد جديد عليها بعد نجاحها في التمثيل خلال الفترة الماضية.

وجاء كليب «بناقص» للفنانة آيتن عامر بعد أن طرحت مؤخرًا البرومو الخاص بالأغنية استعدادًا لطرحها جماهيريًا وروجت لها بشكل كبير عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها.

وكشفت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنها أخيرا وبعد تأجيلات طويلة استمرت لما يقرب من 18 عاما من التأجيل قررت بالاتفاق مع الشركة المنتجة على طرح الكليب موجهة شكرها لشركة لايف ستايلز ستديوز التي تحمست للمشروع ونفذوه على أكمل وجه مع فريق عمل من أهم الفنانين في الوسط الفني.

أغنية بناقص تعاونت فيها أيتن عامر مع الملحن وليد سعد والشاعر الغنائي تامر حسين وهي من توزيع أحمد إبراهيم والكليب من إخراج بتول عرفة ومدير التصوير محمد عز العرب.

وأهدت الأغنية إلى كل بنت لأن فكرة الكليب تناقش موضوع خاص بالفتيات وعلاقتهم بالشباب وكيف يقفون أمام العلاقات الضعيفة التي تقلل من شأن البنت.

كلمات أغنية بناقص لآيتن عامر

تقول كلمات أغنية بناقص لآيتن عامر:

هنتكلم و نحكي فى ايه

ولا نصعب يا قلبي عليه

عملنا كتير عشان نرضيه

و مبيرضاش

حبيبنا ازاي ده كله كلام

و غدره اهو بان مع الأيام

من الاخر نقوله سلام

منستناش

بناقص يلا ما علينا

طلعت ملكش خير فينا

بألف سلامة فاض بينا

نهايته خلاص

يا ريتنا نفضها سيرة

خلاص شيلتني الليلة

و بكرة هردها كبيرة

قصاد الناس

ده واحد كان لازم يتساب

أستاذ فى الوعود كداب

عتاب مين لاء قفلنا الباب

يودعنا

يعيش مع نفسه بقى خليه

يدور ع اللى يبقى عليه

ده مش حُب اللى عايشين فيه

ده كان مُعاناه