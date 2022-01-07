«جبران» يشارك فى اجتماع بغداد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب

شارك محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مصر، ضمن وفد اتحاد العمال لحضور اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، في دورة اجتماعاتها العادية الثالثة، وباستضافة من الاتحاد العام لنقابات عمال العراق برئاسة الأمين العام للاتحاد جمال القادري، يومي الأربعاء والخميس 5 و6 يناير 2022 في العاصمة العراقية بغداد.

عرض الاجتماع الذي حضره أعضاء الأمانة العامة من سوريا، والعراق، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والبحرين، والسودان، وتونس، واليمن، أوضاع العمال في الوطن العربي وتداعيات جائحة كورونا على العمال وأصحاب العمل، كما جرى عرض لخطط العمل والتوجُّهات والنشاطات المُقترحة للعام 2022، بالإضافة إلى البحث في الواقع الإداري والمالي للاتحاد.

وقال رئيس نقابة البترول إن الاجتماع خرج بعدد من القرارات والتوصيات التالية إقرار خطة عمل الاتحاد في كافة الجوانب المُقترحة من الأمناء المساعدين:

تفعيل وتنشيط الإعلام النقابي العمالي العربي، بوسائله المختلفة، وتنشيط وكالة أنباء العمال العرب، ووضع رؤية وتصوُّر إعلامي وإعداد الموضوعات التي تُوضح مساهمة الاتحاد ودوره في إيجاد حل للمشكلات والتحديات التي تواجه الطبقة العاملة في المنطقة العربية.

استكمال إعادة تأهيل المعهد العربي للثقافة العمالية في دمشق، بهدف تفعيل الحياة الثقافية العمالية العربية، خدمة للغاية الأساسية من إنشاء المعهد وهي إعداد وتأهيل الكوادر النقابية العاملة وتثقيفها ما يجعلها قادرة على قيادة الطبقة العاملة نحو الأفضل وتحصينها في وجه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وما لها من انعكاس كبير على حياة هذه الطبقة.

إطلاق "إعلان بغداد" وهو عبارة عن ميثاق شرف عُمّالي يهدف بشكل أساسي إلى تحييد العمال عن الصراعات والأزمات، وحمايتهم من تبعات العقوبات الاقتصادية وسياسات الحصار الجائر التي تفرضها الدول الكبرى لقهر الشعوب، حيث تقرّر رفع توصية بهذا الشأن إلى منظمتي العمل العربية والدولية بهدف استصدار اتفاقية دولية مُلزمة بأحكامها لجميع الأطراف تحمي العمال في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية.

إدانة سياسة الحصار والعقوبات التي تُفرض على الدول والشعوب بهدف تجويعها والهيمنة على قرارها والضغط عليها لتنفيذ أجندات سياسية معينة، واعتبار هذه العقوبات عدوانًا اقتصاديًا صارخًا وأداة من أدوات الحرب التي لا تقلّ ضراوة عن الحرب العسكرية.

إدانة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحقّ العمال في الأراضي العربية المحتلة، خاصة العمال السوريين في الجولان المحتل والعمال الفلسطينيين الذين يتعرضون لمضايقات شديدة، بدءًا من تصاريح العمل، مرورًا بإجراءات التفتيش الدقيقة والمهينة التي يخضعون لها في أغلب الأحيان قبل دخولهم إلى الأراضي المحتلة، وصولًا إلى استخدام الاحتلال تصاريح العمل لابتزاز العمّال الفلسطينيين من أجل العمل مع أجهزته الأمنيّة، وذلك عن طريق مصادرة تصاريح العمل أو إلغائها.

وفي السياق، أوصى المجتمعون بحشد جهود وطاقات المنظّمات النقابية العمالية العربية والدولية من أجل مواجهة هذه الانتهاكات التي لا تُراعي حقوق الإنسان بصورةٍ عامّة وحقوق العمّال على وجه الخصوص.