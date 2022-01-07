الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

19 يناير.. تنظيم مؤتمر «الصحبة والطريق في التصوف»

البيت المحمدي لدراسات
البيت المحمدي لدراسات التصوف

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف عن عقد المؤتمر الصوفي السنوي في  الذكرى الرابعة والعشرين، لانتقال الإمام الرائد الشيخ محمد زكي إبراهيم  مؤسس جماعة العشيرة المحمدية الصوفية، بعنوان "الصحبة والطريق في التصوف".

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن أولى جلسات المؤتمر الصوفي التي ستعقد في مقر مؤسسة البيت المحمدي بالمقطم ، يوم الأربعاء السادس عشر من شهر جمادى الآخر الموافق 19 من شهر يناير الجاري، وسوف يتم الإعلان عن كل جلسة والمحاور التي تتضمنها، قبل موعد الفعالية بوقت مناسب.
وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الملتقى الصوفي الذي ينظم بمناسبة ذكرى انتقال فضيلة الدكتور محمد زكي الدين إبراهيم رائد العشيرة المحمدية ، سينظم بحضور كبار علماء الأزهر الشريف والدعوة الإسلامية، وكذلك أتباع ومريدي الطريقة المحمدية الشاذلية الذين يكنون كل احترام وتقدير لمؤسس العشيرة المحمدية، والذي خدمة الإسلام والمسلمين خدمة جليلة بنشر منهجه الوسطى بين الناس والتصدي لدعاة التطرف والغلو والتشدد.

وكشفت اللجنة الإعلامية بالبيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، أن ذكرى الاحتفال بإنتقال الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم، سيشارك فيها الدكتور محمد مهنا رئيس مؤسسة البيت المحمدي، من داخل البيت المحمدي بالمقطم وذلك عبر تقنية البث المباشر، حيث سيتابع الاحتفالية الآف الطلاب والتلاميذ والمريدون، والذين يدرسون داخل أكاديمية أهل الصفة بالمقطم، حيث إن هذا الاحتفال سيكون له طبيعة خاصة لدى قيادات المؤسسة.

وقال الدكتور إبراهيم الصوفي عضو مؤسسة البيت المحمدي، في تصريحات له، إن ذكرى انتقال رائد العشيرة المحمدية الشيخ محمد ذكرى إبراهيم هي ذكرى عزيزة علينا جميعا، لذلك في هذا اليوم المبارك يتم تنظيم مؤتمر صوفي دولي يشارك فيها جميع علماء وشيوخ التصوف الإسلامي داخل وخارج مصر. 

تنظيم مؤتمر الصحبة الطريق التصوف

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وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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